В Совбезе России рассказали об афганской угрозе

Численность боевиков движения Талибан в Афганистане достигло практически 70 тысяч. На севере талибы удерживают важные области в приграничных с Туркменистаном, Таджикистаном и Узбекистаном районах.

Об этом, как стало известно "РГ", заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов во время ежегодной встречи секретарей Совбезов СНГ. Один из актуальных вопросов новых угроз для Содружества как раз касался ситуации в Афганистане и ее влияния на безопасность стран Центральной Азии.

Так, по словам Венедиктова, за прошедший год ситуация в области безопасности в Афганистане претерпела значительные изменения. Несмотря на заключение мирного соглашения между США и талибами в Дохе 29 февраля, уровень насилия существенно возрос, боевые действия активизировались почти на всей территории страны. По данным замсекретаря Совбеза, количество контролируемых Афганскими национальными силами безопасности районов неуклонно снижается. Боевыми действиями охвачена значительная часть провинций Афганистана.

Он также подчеркнул, что помимо талибов, в Афганистане присутствует и ряд других международных террористических организаций, наибольшую террористическую активность по-прежнему ведет ИГИЛ (международная террористическая организация запрещена в РФ). Она базируется в основном в Нангархаре, а также в приграничных с Центральной Азией районах.

"Террористы пытаются расширить зоны влияния на севере страны, привлекают новых членов и призывают к активизации активности во всем Афганистане", - отметил Венедиктов.

Одновременно, по его словам, террористы ищут дополнительные источники финансирования, включая контроль над афганскими золотоносными шахтами и другими источниками полезных ископаемых. Не ослабевает и борьба за контроль над производством наркотиков, которое составляет основную ресурсную базу для их деятельности в Афганистане.

Как напомнил представитель российского Совбеза, Афганистан остается крупнейшим производителем опия в мире, занимая более 90 процентов объема мирового рынка.

Боевики ищут новые источники финансирования, включая контроль над золотоносными шахтами

Согласно опубликованному Управлением по наркотикам и преступности ООН Всемирному докладу о наркотиках, в 2019 году площадь посевов опийного мака в Афганистане сократилась на 38 процентов, однако за счет благоприятных погодных условий объемы производства сохранились на уровне 2018 года и составили 6,4 тысячи тонн.

А с учетом намечающегося в начале следующего года сокращения численности американских войск в Афганистане, афганская проблема может стать серьезной головной болью для всего региона. Кстати, именно поэтому на совещании секретарей Совбезов СНГ - вице-премьер по силовым ведомствам, секретарь Совбеза Туркмении Чарымырат Аманов заявил, что Ашхабад готов принять следующий раунд межафганских переговоров по мирному урегулированию. По его словам, Туркменистан, руководствуясь принципами нейтралитета, принимает активное участие в стабилизации положения в Афганистане и готов предоставить свое политическое пространство для проведения следующих раундов мирных переговоров. Если афганцы согласятся на это, то Ашхабад может стать реальной альтернативой Дохи.

Иван Егоров