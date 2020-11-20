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Российская газета

Миротворцы провели через Нагорный Карабах военных Азербайджана

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Источник изображения: rg.ru

Жизнь в Нагорном Карабахе постепенно возвращается в мирное русло. Свидетельства недавних боев здесь еще видны повсюду. Но главное, что в регионе не слышно выстрелов и пушечных залпов. С приходом сюда российских "голубых касок" режим прекращения огня действует круглосуточно.


В Лачинском коридоре, который соединяет Карабах с Арменией, под присмотром наших миротворцев и военной полиции свободно ездят гражданские машины и автобусы. Именно через этот транспортный коридор к родным очагам возвращаются беженцы. Их уже не десятки и даже не сотни. Только за последние сутки домой вернулись почти 1200 человек. За неделю - более трех тысяч. Такие данные привел официальный представитель Минобороны России генерал Игорь Конашенков.

По его словам, ситуацию в зонах ответственности "Север" и "Юг" наши военные постоянно отслеживают на 23 наблюдательных постах. Свою задачу - не допустить вооруженных провокаций на линии соприкосновения - миротворцы выполняют на все сто. Более того, в четверг они обеспечили операцию, немыслимую еще пару недель назад.

Патрули российских "голубых касок" на двух бронеавтомобилях "Тигр" провели колонну азербайджанской военной техники из города Шуша в подконтрольный властям Нагорного Карабаха поселок Красный Базар. Дальше три "КамАЗа" с невооруженными азербайджанскими солдатами поехали уже по территории, контролируемой их сослуживцами.

Еще одна примета возвращающейся в Карабах мирной жизни - восстановление, где это возможно, разрушенных зданий и коммуникаций. В этой работе местным жителям помогут наши спасатели. Пока в Нагорном Карабахе их всего три десятка. Эти люди входят в формируемый в Степанакерте Межведомственный центр гуманитарного реагирования.

Представители МЧС России уже оценивают нанесенный войной ущерб в городах Степанакерт, Мартакерт, Мартуни и Аскеран. На основании полученных данных будут решать, какими специалистами и в каком количестве надо усилить ведомственную группировку на Южном Кавказе.

А Минобороны России тем временем продолжает перебрасывать в этот регион своих миротворцев. Вчера генерал Конашенков сообщил, что с 10 ноября военно-транспортные самолеты Ил-76 и Ан-124 выполнили уже 206 рейсов, лишь за последние сутки - 22.

Помимо личного состава, они доставили в Армению более 40 единиц техники, в том числе грузовики повышенной проходимости, различные инженерные машины и вещевое имущество.

Не стоит забывать, что российским миротворцам служить на Южном Кавказе долго. Поэтому обустраиваются они в Карабахе основательно. Но делают это не в ущерб исполнению своих обязанностей.

После разгрузки бортов все хозяйство в сопровождении нашей военной полиции и под прикрытием вертолетов Ми-8 и Ми-24 отправляют прямиком в Нагорный Карабах.


Юрий Гаврилов

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