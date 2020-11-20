Китай благодаря СССР сможет летать на МКС

Китай благодаря российскому модулю «Наука» сможет летать на Международную космическую станцию (МКС), сообщила в ролике на YouTube Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия».

Как отмечается на видео, у указанного модуля имеется усовершенствованный универсальный стыковочный узел — андрогинно-периферийное стыковочное устройство, разрабатываемое для советско-американской миссии «Союз» — «Аполлон», в настоящее время ставшее международным стандартом.

«При необходимости к гермоадаптеру "Науки" может пристыковаться любой американский или даже китайский космический корабль», — говорится в ролике.

Там же отмечается, что «из 754 проверок, которые должен пройти модуль перед запуском, выполнено 306 в соответствии с посуточным планом-графиком проверки заводских контрольных испытаний».

В сентябре первый заместитель гендиректора РКК «Энергия» Сергея Романов заявил, что в ноябре 2020-го и феврале 2021-го российские космонавты выйдут в открытый космос для подготовки модуля «Пирс» российского сегмента МКС к отсоединению от околоземной лаборатории. По его словам, впоследствии в 2021 году космический корабль «Прогресс» вместе с модулем «Пирс» будут затоплены в Тихом океане. Романов напомнил, что вместо «Пирса» к МКС будет присоединен модуль «Наука», запуск которого к околоземной лаборатории назначен на апрель 2021 года.

В феврале гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что решивший списать многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука», предназначенный для российского сегмента МКС, подпишет себе «смертный приговор».

«Наука» строится Центром Хруничева, самым проблемным предприятием «Роскосмоса», с середины 1990-х годов. Запустить 20-тонный модуль рассчитывали в 2007 году, однако сроки неоднократно переносились, дважды — в 2013 и 2016 годах — из-за обнаружения загрязнений в топливных баках. «Наука» должна была стать базовым модулем российской национальной космической станции после того, как не ранее 2024 года МКС прекратит свое существование.

Конструктивно китайские пилотируемые космические корабли созданы на основе тех, что производили в СССР. В настоящее время сотрудничество между США, выступающими основным партнером России по МКС, и Китаем в космических проектах ограничено.