The National Interest (США): невероятная сокращающаяся британская армия

Сегодня британская армия значительно меньше, чем армии других европейских стран. Предполагается, что число служащих в ней сократится до 60 тысяч, если будет прекращена вербовка новых солдат. Ведь каждый год в отставку выходят около 10 тысяч служащих.

Известно, что в начале Первой мировой войны кайзер Германии Вильгельм II пренебрежительно отзывался о Британских экспедиционных силах. Как утверждают, он отдал приказ атаковать и уничтожить эту "презренную маленькую армию". Нет никаких доказательств, что кайзер действительно отдал такой приказ, но эти британские войска регулярной армии нашли в его угрозе повод для гордости и стали называть себя "презренными стариками".

Сегодня, 106 лет спустя, британская армия может быть и не презренная, но точно небольшая, если не совсем "маленькая". Сокращения, предложенные Министерством финансов, могут уменьшить количество служащих на 10 тысяч. Тем самым британская армия станет меньше, чем нынешняя действующая армия Германии, в рядах которой числится около 62 тысяч солдат.

Такие сокращения действительно могут помочь решить проблему нехватки кадров. В настоящее время в британской армии насчитывается 74 тысячи служащих, это на восемь тысяч меньше целевого показателя в 82 тысячи. Предполагается, что число служащих упадет до 60 тысяч, если прекратить вербовку, ведь каждый год в отставку выходят около 10 тысяч служащих.

Британская армия никогда не была самой большой в мире, но она значительно меньше, чем армии других европейских стран. Для сравнения, по информации издания Express, численность армии Испании составляет примерно 70 тысяч, а в рядах вооруженных сил Франции насчитывается более 115 тысяч служащих.

Вопрос о сокращении британской армии был поставлен под вопрос некоторыми членами национального правительства, в том числе Тобиасом Эллвудом (Tobias Ellwood), председателем влиятельного Комитета по обороне Парламента Великобритании.

"Если министерству обороны скажут просто сократить численность армии, еще до того, как мы решим, что на самом деле им стоит сделать, тогда данные оборонного обзора будут перевернуты задом наперед, - сообщил Эллвуд изданию Express. - Очевидно, что наши Вооруженные силы уже перегружены имеющимися обязательствами. Ожидается, что в следующем десятилетии угрозы будут многочисленны и разнообразны, поэтому сейчас совершенно неподходящее время терять бдительность".

Небольшая боевая сила

В то время как министерство финансов активно сокращает расходы ради экономии, министерство обороны не просто объявило о планах заморозить вербовку новых служащих, но и сообщило о закрытии военных баз и, в особенности, даже сократить заказ истребителей для королевских ВВС.

Великобритания согласилась закупить 48 истребителей-бомбардировщиков "Локхид-Мартин" F-35В "Молния II", характеризующихся малозаметностью, коротким взлетом и вертикальной посадкой и предназначенных для использования на авианосцах. При этом страна, вероятно, купит только половину из запланированных 138 самолетов. Дело в том, что это число было определено в качестве цели в оборонном обзоре 2015 года, при этом по контракту британская армия обязана купить не более 48 самолетов. Таким образом, у Великобритании есть возможность купить только половину от обозначенных 138 истребителей F-35В, т.е. около 70 единиц. Это позволит стране иметь 60 самолетов в эксплуатации и 10 оставить в резерве на случай поломки или неисправности.

Более того, происходящее может отразиться не только на численности самолетов.

Ранее этой осенью сообщалось, что британская армия может сократить количество своих танков. У страны останется около 148 танков, а следовательно, в британской армии будет только два танковых полка, включая Королевских Уланов и Королевский танковый полк.

При этом британская армия рассмотрела способы использования технологий для решения проблемы сокращения числа новобранцев и сохранения при этом жизнеспособной боевой силы. Речь идет о роботах. Они могут пополнить ряды и работать наряду с людьми на передовой современного поля битвы. Марширующие впереди механические солдаты - кайзер, несомненно, нашел бы их достаточно презренными.

Питер Сучиу публикует свои статьи во множестве журналов, газет и новостных сайтов, живет в Мичигане, является автором нескольких книг о военных головных уборах, в том числе "Галереи военных головных уборов" ("A Gallery of Military Headdress").

Питер Сучиу (Peter Suciu)