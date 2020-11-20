Утечка воздуха в российском модуле на МКС сохраняется

Ранее космонавты установили новую заплатку на место трещины

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Трещина в изолированной ранее промежуточной камере (ПрК) российского модуля "Звезда" продолжает давать течь воздуха. Об этом доложил космонавт Сергей Рыжиков Центру управления полетами (ЦУП), которые транслируются на сайте NASA.

Ранее космонавты закрыли люки в промежуточную камеру. ЦУП поинтересовался, замеряли ли космонавты давление до открытия люка в этот отсек. Экипаж доложил, что давление существенно снизилось в малом объеме отсека, пока он был отделен от остального объема станции герметично закрытым люком.

"Давление упало в ПрК с 723 мм до 685 мм ртутного столба", - сказал Рыжиков. Точное время, за которое произошло падение, Рыжиков назвать не смог, так как настройки отображения времени на камере GoPro, установленой в ПрК сбиты.

Во вторник космонавты установили новую заплатку на место трещины. Как уточнили ТАСС в Роскосмосе, после установки заплатки будут проведены несколько замеров, на основе которых в будущем будет устранена причина утечки.

Утром 15 октября экипаж МКС доложил на Землю, что возможное место утечки воздуха найдено в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Позднее космонавт Анатолий Иванишин рассказал, что место негерметичности больше похоже на криволинейную царапину, длина которой составляет 2-3 см. Позже космонавты уточнили размеры трещины, она составляет около 4,5 см.

В среду сделали снимки предполагаемого места утечки с внешней стороны МКС во время выхода в открытый космос. Космонавты РФ не заметили повреждений снаружи станции в районе трещины.