Войти
Известия.ru

На МКС сообщили о сохранении утечки воздуха в российском модуле

Разделы: Космонавтика
160
0
0
Источник изображения: Фото: NASA/nasa.gov

Трещина в изолированной ранее промежуточной камере российского модуля «Звезда» продолжает давать утечку воздуха. Об этом в четверг, 19 ноября, доложил космонавт Сергей Рыжиков Центру управления полетами, сообщает ТАСС.

«Давление упало в ПрК с 723 мм до 685 мм ртутного столба», — сказал он, отвечая на вопрос ЦУП, упало ли давление за время закрытия люков в промежуточную камеру.

Во вторник космонавты установили новую заплатку на место трещины. Космонавты проведут несколько замеров, на основе которых в будущем будет устранена причина утечки.

Незначительная утечка воздуха на МКС произошла в сентябре 2019 года. В августе–сентябре следующего года экипаж дважды закрывал люки в модулях станции для проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте.

В начале октября экипаж космической станции зарегистрировал показания приборов, которые фиксируют утечки воздуха. 13 ноября стало известно, что длина трещины примерно 4,5 см.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
МКС
Похожие новости
11.04.2018
Флаг Рязанского училища ВДВ побывает в космосе в честь столетия учебного заведения
28.12.2017
Представитель NASA назвал успешным сотрудничество США и РФ по программе МКС
22.08.2016
РКК "Энергия" набирает группу туристов для полета к Луне
19.05.2014
Опять недолет: «Протон» упал, уронив самый мощный и дорогой спутник в РФ
08.10.2010
Подмосковный Центр управления полетом будет осуществлять резервное управление спутниками ГЛОНАСС
20.08.2007
ЕКА и Роскосмос до 2008 года определятся с обликом совместного космического корабля
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.11 04:24
  • 11
Defense Express (Украина): фрегаты последней надежды — РФ постепенно теряет статус великой морской державы
  • 20.11 00:32
  • 57
Российским «Стерегущим» предрекли потопление
  • 20.11 00:07
  • 117
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 19.11 23:36
  • 204
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 19.11 23:09
  • 14
Шойгу: Авиацию ДОСААФ необходимо возродить в сжатые сроки
  • 19.11 22:22
  • 122
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 19.11 22:11
  • 10
Появились кадры испытаний американской ракеты SM-3 Block IIA
  • 19.11 22:03
  • 3
В Минобороны рассказали о потенциале комплексов "Искандер"
  • 19.11 20:26
  • 19
Истребитель F-15X пройдет испытания в начале 2021 года
  • 19.11 20:08
  • 3
Зарубежное безумие Росатома
  • 19.11 19:54
  • 3
«Сухой» воздух: Минобороны закупит Су-34 усовершенствованной версии
  • 19.11 19:26
  • 3
На Россию приходится около 3% от общего числа технологических компаний
  • 19.11 19:07
  • 4
Литва покупает «Чёрных ястребов»
  • 19.11 18:56
  • 32
Армянские Су-30СМ оказались совершенно бесполезными в ходе войны за Карабах
  • 19.11 18:11
  • 3
Новый огнемет: чем пугает российская «Тосочка»