На МКС сообщили о сохранении утечки воздуха в российском модуле

Трещина в изолированной ранее промежуточной камере российского модуля «Звезда» продолжает давать утечку воздуха. Об этом в четверг, 19 ноября, доложил космонавт Сергей Рыжиков Центру управления полетами, сообщает ТАСС.

«Давление упало в ПрК с 723 мм до 685 мм ртутного столба», — сказал он, отвечая на вопрос ЦУП, упало ли давление за время закрытия люков в промежуточную камеру.

Во вторник космонавты установили новую заплатку на место трещины. Космонавты проведут несколько замеров, на основе которых в будущем будет устранена причина утечки.

Незначительная утечка воздуха на МКС произошла в сентябре 2019 года. В августе–сентябре следующего года экипаж дважды закрывал люки в модулях станции для проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте.

В начале октября экипаж космической станции зарегистрировал показания приборов, которые фиксируют утечки воздуха. 13 ноября стало известно, что длина трещины примерно 4,5 см.