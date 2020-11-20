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WarSpot

Швейцария обновляет свои БМП Schützenpanzer 2000

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Источник изображения: warspot.ru

Швейцарские боевые машины пехоты пройдут глубокую модернизацию. Вчера, 18 ноября, портал armyrecognition.com сообщил о том, что компания BAE Systems получила заказ от Швейцарского федерального управления оборонных закупок (Armasuisse) на продление срока службы парка Schützenpanzer 2000 швейцарской армии.

В рамках контракта все 186 БМП Schützenpanzer 2000 пройдут капитальный ремонт и обновление. В частности, машины оснастят системой Active Damping, которая существенно улучшает ходовые характеристики и уменьшает износ ходовой части. Почти полной замене подвергнется электроника и система питания. БМП получат систему кругового обзора, будет улучшена ситуационная осведомлённость экипажей.

БМП Schützenpanzer 2000 швейцарской армии

Источник изображения: armyrecognition.com

Schützenpanzer 2000 — швейцарская версия БМП CV90, также имеющая обозначение CV9030CH и относящаяся к третьему поколению (в 2018 году BAE Systems презентовала уже пятое поколение CV90). Швейцария закупила 186 Schützenpanzer 2000 в период с 2003 по 2005 год. Модернизация позволит машинам оставаться конкурентоспособными на поле боя как минимум до 2040 года.

CV90 — шведская боевая машина пехоты, разработанная фирмой Hägglunds (входит в состав BAE Systems). Серийное производство машины стартовало в 1993 году, было выпущено около 1300 единиц в различных модификациях (CV9030 — с 30-мм орудием, CV9035 и CV9040 — с 35-мм и 40-мм орудиями соответственно), которые состоят на вооружении армий Нидерландов, Дании, Финляндии, Норвегии, Эстонии и Швейцарии. Кроме того, на базе CV90 был создан танк Strf 90 со 120-мм орудием, а также различные вспомогательные машины.

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Страны
Дания
Нидерланды
Норвегия
Финляндия
Швейцария
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Эстония
Компании
BAE Systems
Проекты
CV-90
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