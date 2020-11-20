Жизнь после Brexit: Лондон решил вложиться в оборонку

В Британии объявили о рекордных со времен "холодной войны" инвестициях в оборону

Великобритания значительно увеличит свои расходы на оборону - с соответствующим планом выступил премьер-министр страны Борис Джонсон. Как отмечает эксперт, рост трат на оборону - общемировой тренд, однако планы Лондона отличаются от практик других европейских стран намерением развивать высокие технологии, а не увеличивать расходы на содержание войск и денежное довольствование.

Великобритания объявила о крупнейшем увеличении военных расходов за 30 лет. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон сообщил об увеличении бюджета на £16,5 млрд ($21,8 млрд) для вооруженных сил страны.

Эти средства будут распределены на четыре года и покроют текущий бюджет. При этом в 2020-2021 годах бюджет министерства обороны Великобритании уже составлял почти £41,5 млрд (почти $55 млрд).

«Я принял это решение в разгар пандемии, потому что защита королевства должна быть на первом месте»,

- пояснил эти расходы премьер-министр.

«Международная ситуация является более опасной и более жесткой, чем когда-либо со времен "холодной войны", и Британия должна быть верна нашей истории и стоять рядом с нашими союзниками. Чтобы добиться этого, нам необходимо повысить наши возможности по всем направлениям», - добавил глава кабинета.

По его словам, увеличение расходов на оборону дает Великобритании шанс «положить конец эпохе отступления, преобразовать вооруженные силы, укрепить глобальное влияние, объединить и повысить уровень страны, внедрить новые технологии и защитить наш народ и образ жизни».

Это заявление было воспринято представителями министерства обороны и экспертами как знак того, что Великобритания стремится занять свое новое место на международной арене, отмечает телеканал CNN.

В январе Соединенное Королевство вступит в фазу "постбрекзита". Кроме того, на другом берегу Атлантического океана будущий президент США Джо Байден вступит в должность. Приток денежных средств в военное ведомство и оборонно-промышленный комплекс может укрепить позиции Великобритании как крупнейшего спонсора обороны на европейском континенте и второго по величине военного бюджета в НАТО.

Увеличение средств, выделяемых на военные нужды, происходит после согласованных действий и борьбы министерства обороны за выделение дополнительных денег из казначейства Великобритании.

Представитель министерства обороны, говоря анонимно, чтобы быть откровенным, сказал CNN: «Это застало нас врасплох, потому что был настоящий бой, но я думаю, что мы действительно довольны, потому что это ставит британскую оборону на более прочную основу».

«В конце концов, Борис Джонсон понял, что Британия должна активизировать усилия в сфере обороны после Brexit», - сказал чиновник, добавив, что «расширенный оборонный бюджет согласуется с точкой зрения премьер-министра на будущую глобальную роль Великобритании».

Правительство Джонсона заявило, что деньги будут инвестированы в технологии для кибернетической и космической деятельности и устранение слабых мест в оборонном арсенале Великобритании, «дальнейшее существование которых нельзя допустить».

В заявлении говорится: «В поддержку этих действий премьер-министр также объявит о новом агентстве, которое будет заниматься проблематикой искусственного интеллекта, о создании национальных киберсил для защиты наших людей от вреда и нового Космического командования, способного запустить нашу первую ракету в 2022 году».

Представитель министерства обороны Соединенного Королевства сообщил CNN, что выделенные средства помогут вооруженным силам Великобритании создать «цифровую основу».

«Много внимания будет уделено новым технологиям, космосу и киберпространству, но наряду с этим должны быть сохранены наши боевые возможности в воздухе, на суше и на море с особым акцентом на море», - заявили в британском военном ведомстве.

По словам представителя минобороны Великобритании, пути и способы финансирования в течение следующих четырех лет строительства военных авианосцев, фрегатов, крылатых ракет нового поколения и реализации ядерной программы Великобритании теперь стали «намного, намного яснее».

Увеличение расходов на оборону - это стратегический шаг Бориса Джонсона, который постоянно сталкивался с внутренними политическими трудностями и, вероятно, таким способом надеется поднять свой авторитет, отмечает CNN.

Премьер-министра критиковали за то, как он справился с кризисом, вызванным коронавирусом, и недавно он уволил двух близких советников. "Военное" заявление наверняка понравится членам его Консервативной партии, считают американские журналисты. Джонсону также необходимо наладить отношения с новым президентом США.

«Это хорошее начало для прихода администрации Байдена»,

- сказал представитель министерства обороны Великобритании, подчеркнув при этом, что стремление британских военных к увеличению средств, выделяемых на военные нужды, возникло еще до выборов в США.

Экс-министр обороны и иностранных дел Соединенного Королевства Тобиас Эллвуд также сказал, что эта новость не останется незамеченной при новой администрации избранного президента США Джо Байдена. Его слова приводит Skynews.

В заявлении для CNN исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер отметил, что США приветствовали это решение как «свидетельство приверженности Великобритании НАТО и нашей общей безопасности».

Часть денег будет также направлена на совместные исследования США и Великобритании, известные как «следующее поколение», которые сосредоточены на таких проектах, как гиперзвуковые ракеты и оружие направленной энергии.

Увеличение расходов на оборону направлено на то, чтобы помочь Великобритании расширить свою роль в глобальном масштабе.

«Это объявление демонстрирует, что Великобритания по-прежнему привержена играть важную роль на мировой арене», - сказала генеральный директор оборонного аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI) Карин фон Хиппель.

Ожидается, что Борис Джонсон выступит с речью в палате общин Великобритании, в которой подробно остановится на увеличении расходов на военные нужды. Это выступление будет предшествовать комплексному обзору внешней политики, обороны, развития и безопасности Великобритании, который, как ожидается, будет опубликован в новом году.

«Рост военных расходов, можно сказать, общемировая тенденция. К примеру, в 2018 году мировые военные расходы впервые, согласно оценкам, превысили $1,8 трлн. Совокупные военные расходы, составившие $1822 млрд, оказались в реальном выражении на 2,6% выше по сравнению с 2017 годом и на 5,4% выше по сравнению с 2009 годом. То есть тенденция к росту налицо», - рассказал «Газете.Ru» экс заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Валерий Запаренко.

Как отметил военачальник, 15 стран с самыми высокими военными расходами (кроме трех) с 2009 по 2018 год увеличили свои военные расходы. Исключениями в этом плане за этот период являются США (-17%), Великобритания (-17%) и Италия (-14%). Есть все основания предполагать, считает генерал, что Лондон решил исправить эту диспропорцию и принялся нагонять упущенное. Очень важно отметить, что выделенные средства в первую очередь пойдут на высокие технологии, а не на содержание войск и денежное довольствие, как это зачастую бывает в европейских странах НАТО.

Михаил Ходаренок