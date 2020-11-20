Войти
Газета.ru

Жизнь после Brexit: Лондон решил вложиться в оборонку

239
0
0
Источник изображения: gazeta.ru

В Британии объявили о рекордных со времен "холодной войны" инвестициях в оборону

Великобритания значительно увеличит свои расходы на оборону - с соответствующим планом выступил премьер-министр страны Борис Джонсон. Как отмечает эксперт, рост трат на оборону - общемировой тренд, однако планы Лондона отличаются от практик других европейских стран намерением развивать высокие технологии, а не увеличивать расходы на содержание войск и денежное довольствование.

Великобритания объявила о крупнейшем увеличении военных расходов за 30 лет. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон сообщил об увеличении бюджета на £16,5 млрд ($21,8 млрд) для вооруженных сил страны.

Эти средства будут распределены на четыре года и покроют текущий бюджет. При этом в 2020-2021 годах бюджет министерства обороны Великобритании уже составлял почти £41,5 млрд (почти $55 млрд).

«Я принял это решение в разгар пандемии, потому что защита королевства должна быть на первом месте»,

- пояснил эти расходы премьер-министр.

«Международная ситуация является более опасной и более жесткой, чем когда-либо со времен "холодной войны", и Британия должна быть верна нашей истории и стоять рядом с нашими союзниками. Чтобы добиться этого, нам необходимо повысить наши возможности по всем направлениям», - добавил глава кабинета.

По его словам, увеличение расходов на оборону дает Великобритании шанс «положить конец эпохе отступления, преобразовать вооруженные силы, укрепить глобальное влияние, объединить и повысить уровень страны, внедрить новые технологии и защитить наш народ и образ жизни».

Это заявление было воспринято представителями министерства обороны и экспертами как знак того, что Великобритания стремится занять свое новое место на международной арене, отмечает телеканал CNN.

В январе Соединенное Королевство вступит в фазу "постбрекзита". Кроме того, на другом берегу Атлантического океана будущий президент США Джо Байден вступит в должность. Приток денежных средств в военное ведомство и оборонно-промышленный комплекс может укрепить позиции Великобритании как крупнейшего спонсора обороны на европейском континенте и второго по величине военного бюджета в НАТО.

Увеличение средств, выделяемых на военные нужды, происходит после согласованных действий и борьбы министерства обороны за выделение дополнительных денег из казначейства Великобритании.

Представитель министерства обороны, говоря анонимно, чтобы быть откровенным, сказал CNN: «Это застало нас врасплох, потому что был настоящий бой, но я думаю, что мы действительно довольны, потому что это ставит британскую оборону на более прочную основу».

«В конце концов, Борис Джонсон понял, что Британия должна активизировать усилия в сфере обороны после Brexit», - сказал чиновник, добавив, что «расширенный оборонный бюджет согласуется с точкой зрения премьер-министра на будущую глобальную роль Великобритании».

Правительство Джонсона заявило, что деньги будут инвестированы в технологии для кибернетической и космической деятельности и устранение слабых мест в оборонном арсенале Великобритании, «дальнейшее существование которых нельзя допустить».

В заявлении говорится: «В поддержку этих действий премьер-министр также объявит о новом агентстве, которое будет заниматься проблематикой искусственного интеллекта, о создании национальных киберсил для защиты наших людей от вреда и нового Космического командования, способного запустить нашу первую ракету в 2022 году».

Представитель министерства обороны Соединенного Королевства сообщил CNN, что выделенные средства помогут вооруженным силам Великобритании создать «цифровую основу».

«Много внимания будет уделено новым технологиям, космосу и киберпространству, но наряду с этим должны быть сохранены наши боевые возможности в воздухе, на суше и на море с особым акцентом на море», - заявили в британском военном ведомстве.

По словам представителя минобороны Великобритании, пути и способы финансирования в течение следующих четырех лет строительства военных авианосцев, фрегатов, крылатых ракет нового поколения и реализации ядерной программы Великобритании теперь стали «намного, намного яснее».

Увеличение расходов на оборону - это стратегический шаг Бориса Джонсона, который постоянно сталкивался с внутренними политическими трудностями и, вероятно, таким способом надеется поднять свой авторитет, отмечает CNN.

Премьер-министра критиковали за то, как он справился с кризисом, вызванным коронавирусом, и недавно он уволил двух близких советников. "Военное" заявление наверняка понравится членам его Консервативной партии, считают американские журналисты. Джонсону также необходимо наладить отношения с новым президентом США.

«Это хорошее начало для прихода администрации Байдена»,

- сказал представитель министерства обороны Великобритании, подчеркнув при этом, что стремление британских военных к увеличению средств, выделяемых на военные нужды, возникло еще до выборов в США.

Экс-министр обороны и иностранных дел Соединенного Королевства Тобиас Эллвуд также сказал, что эта новость не останется незамеченной при новой администрации избранного президента США Джо Байдена. Его слова приводит Skynews.

В заявлении для CNN исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер отметил, что США приветствовали это решение как «свидетельство приверженности Великобритании НАТО и нашей общей безопасности».

Часть денег будет также направлена на совместные исследования США и Великобритании, известные как «следующее поколение», которые сосредоточены на таких проектах, как гиперзвуковые ракеты и оружие направленной энергии.

Увеличение расходов на оборону направлено на то, чтобы помочь Великобритании расширить свою роль в глобальном масштабе.

«Это объявление демонстрирует, что Великобритания по-прежнему привержена играть важную роль на мировой арене», - сказала генеральный директор оборонного аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI) Карин фон Хиппель.

Ожидается, что Борис Джонсон выступит с речью в палате общин Великобритании, в которой подробно остановится на увеличении расходов на военные нужды. Это выступление будет предшествовать комплексному обзору внешней политики, обороны, развития и безопасности Великобритании, который, как ожидается, будет опубликован в новом году.

«Рост военных расходов, можно сказать, общемировая тенденция. К примеру, в 2018 году мировые военные расходы впервые, согласно оценкам, превысили $1,8 трлн. Совокупные военные расходы, составившие $1822 млрд, оказались в реальном выражении на 2,6% выше по сравнению с 2017 годом и на 5,4% выше по сравнению с 2009 годом. То есть тенденция к росту налицо», - рассказал «Газете.Ru» экс заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Валерий Запаренко.

Как отметил военачальник, 15 стран с самыми высокими военными расходами (кроме трех) с 2009 по 2018 год увеличили свои военные расходы. Исключениями в этом плане за этот период являются США (-17%), Великобритания (-17%) и Италия (-14%). Есть все основания предполагать, считает генерал, что Лондон решил исправить эту диспропорцию и принялся нагонять упущенное. Очень важно отметить, что выделенные средства в первую очередь пойдут на высокие технологии, а не на содержание войск и денежное довольствие, как это зачастую бывает в европейских странах НАТО.


Михаил Ходаренок

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Италия
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
AI
NATO
Авианосец
ГЗЛА
Кибербезопасность
Ядерный щит
Похожие новости
12.11.2019
НАТО вместо ООН
10.06.2019
Оружие Судного дня
01.04.2019
Список оружия против России: Запад смоделировал войну
27.12.2018
Инфовойна и постправда: чем будут давить Россию в 2019-м
17.07.2017
Даже муха не пролетит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.11 04:24
  • 11
Defense Express (Украина): фрегаты последней надежды — РФ постепенно теряет статус великой морской державы
  • 20.11 00:32
  • 57
Российским «Стерегущим» предрекли потопление
  • 20.11 00:07
  • 117
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 19.11 23:36
  • 204
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 19.11 23:09
  • 14
Шойгу: Авиацию ДОСААФ необходимо возродить в сжатые сроки
  • 19.11 22:22
  • 122
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 19.11 22:11
  • 10
Появились кадры испытаний американской ракеты SM-3 Block IIA
  • 19.11 22:03
  • 3
В Минобороны рассказали о потенциале комплексов "Искандер"
  • 19.11 20:26
  • 19
Истребитель F-15X пройдет испытания в начале 2021 года
  • 19.11 20:08
  • 3
Зарубежное безумие Росатома
  • 19.11 19:54
  • 3
«Сухой» воздух: Минобороны закупит Су-34 усовершенствованной версии
  • 19.11 19:26
  • 3
На Россию приходится около 3% от общего числа технологических компаний
  • 19.11 19:07
  • 4
Литва покупает «Чёрных ястребов»
  • 19.11 18:56
  • 32
Армянские Су-30СМ оказались совершенно бесполезными в ходе войны за Карабах
  • 19.11 18:11
  • 3
Новый огнемет: чем пугает российская «Тосочка»