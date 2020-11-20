Талибы тоже хотят международной помощи

Вся международная помощь Афганистану должна осуществляться в координации с «Талибаном» (движение запрещено в РФ). Об этом стало известно накануне вечером из заявления официального представителя исламистов Наима Мохаммада.

«Для того, чтобы эта помощь достигла нации и достойных людей прозрачным и справедливым образом, лучше всего, чтобы международные организации распределяли такую помощь в координации с Исламским Эмиратом (самоназвание «Талибана»)».

По мнению талибов, распределяемая помощь шла «не тем людям». Но талибы готовы к сотрудничеству в этом направлении.

«Помощь, которая собирается от имени нации, не доходит до тех, кто ее заслуживает, и Исламский Эмират не запрашивает и не поддерживает ее, — говорится в заявлении. — Поэтому мы призываем все международные организации сделать так, чтобы помощь для Афганистана доходила по назначению».

На заявление уже отреагировали в Кабуле - бывший заместитель пресс-секретаря президента Шах Хуссейн Муртазави ответил им на своей странице в Facebook, говорит Eadaily: «После торговли наркотиками, разграбления шахт и вымогательства талибы теперь намерены получать десятину от международного сообщества».