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Военно-промышленный курьер

Талибы тоже хотят международной помощи

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Источник изображения: vpk-news.ru

Вся международная помощь Афганистану должна осуществляться в координации с «Талибаном» (движение запрещено в РФ). Об этом стало известно накануне вечером из заявления официального представителя исламистов Наима Мохаммада.

«Для того, чтобы эта помощь достигла нации и достойных людей прозрачным и справедливым образом, лучше всего, чтобы международные организации распределяли такую помощь в координации с Исламским Эмиратом (самоназвание «Талибана»)».

По мнению талибов, распределяемая помощь шла «не тем людям». Но талибы готовы к сотрудничеству в этом направлении.

«Помощь, которая собирается от имени нации, не доходит до тех, кто ее заслуживает, и Исламский Эмират не запрашивает и не поддерживает ее, — говорится в заявлении. — Поэтому мы призываем все международные организации сделать так, чтобы помощь для Афганистана доходила по назначению».

На заявление уже отреагировали в Кабуле - бывший заместитель пресс-секретаря президента Шах Хуссейн Муртазави ответил им на своей странице в Facebook, говорит Eadaily: «После торговли наркотиками, разграбления шахт и вымогательства талибы теперь намерены получать десятину от международного сообщества».

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Страны
Афганистан
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