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ТАСС

Минобороны РФ получило все заказанные на 2020 год Ка-52

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Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Вертолеты прошли все необходимые наземные и летные испытания

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) завершил передачу вертолетов Ка-52 в рамках гособоронзаказа 2020 года. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе холдинга.

"ААК [Арсеньевская авиационная компания] "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") передала Министерству обороны Российской Федерации все запланированные к поставке в 2020 году боевые разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" в соответствии со сроками и условиями государственного контракта", - сообщили в "Вертолетах России".

В установленный контрактом срок вертолеты прошли все необходимые наземные и летные испытания, а также процедуру оформления документов о приеме-передаче техники, после чего машины были приняты представителями Минобороны. "В настоящее время боевые машины готовятся к отправке в места постоянной дислокации", - пояснили в холдинге.

"Этот год был для нас непростым, прежде всего, с точки зрения эпидемиологической обстановки. Несмотря на все сложности в условиях пандемии, нам удалось не только выполнить все обязательства по государственному контракту в срок, но и поднять в небо наш первый модернизированный "Аллигатор" Ка-52М", - приводят в холдинге слова управляющего директора ААК "Прогресс" Юрия Денисенко.

Ка-52М

Как ранее сообщал гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский, к опытно-конструкторским работам по модернизации вертолета Ка-52 с учетом опыта его боевого применения компания приступила по поручению министра обороны РФ в прошлом году. По его словам, ракетное вооружение Ка-52М унифицировано с вооружением другого новейшего вертолета Ми-28НМ, что позволило значительно увеличить дальность поражения целей.

В холдинге уточнили, что на новом вертолете Ка-52М стоит модернизированная оптико-электронная система с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей и новый цифровой привод, повышающий точность пушки. Модернизированный Ка-52 также получил новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой и управляемую ракету с повышенной дальностью.

Лопасти винта оснащены более мощным нагревательным элементом, что позволяет использовать вертолет в арктических условиях. Новый интерьер кабины пилотов адаптирован к пилотированию в темное время суток в очках ночного видения.

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Ми-28Н
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