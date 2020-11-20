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ЦАМТО

Спущен на воду новый корабль прибрежной зоны LCS-25 "Мэринетт" для ВМС США

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Источник изображения: Фото: austal.com

ЦАМТО, 19 ноября. Командование кораблестроения и вооружения ВМС США объявило о спуске на воду нового боевого корабля прибрежной зоны LCS-25 "Мэринетт" класса "Фридом", предназначенного для ВМС США.

LCS-25 станет 13-м кораблем класса "Фридом", построенным консорциумом, в который входят Lockheed Martin, Fincantieri Marinette Marine, проектировщик Gibbs & Cox, а также еще около 800 субподрядчиков в 42 штатах. Контракт на постройку LCS-25 МО США заключило с Lockheed Martin в марте 2016 года. Закладка киля корабля состоялась 27 марта 2020 года.

Как сообщал ЦАМТО, строительство кораблей LCS осуществляется двумя основными подрядчиками, Lockheed Martin и Austal USA, по альтернативным проектам. До настоящего времени возглавляемый Lockheed Martin консорциум передал ВМС США 11 кораблей класса "Фридом". Последним 6 февраля 2020 года командованию ВМС США был передан LCS-19 "Сент-Луис".

В настоящее время на разных стадиях постройки находятся еще несколько кораблей класса "Фридом", включая "Куперстаун" (LCS-23), "Мэринетт" (LCS-25), "Нантакет" (LCS-27), "Белойт" (LCS-29) и "Кливленд" (LCS-31).

Всего в настоящее время в стадии строительства находятся 11 кораблей LCS обоих вариантов.

LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операций.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Austal
Fincantieri
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
LCS-1
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