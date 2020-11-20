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Успешный перехват цели типа МБР американской корабельной противоракетой SM-3 Block IIA

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Агентство по противоракетной обороне (Missile Defense Agency - MDA) министерства обороны США 17 ноября 2020 года впервые осуществило успешное испытание по перехвату имитатора межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) корабельной противоракетой Standard SM-3 Block IIA.

Старт корабельной противоракеты Standard SM-3 Block IIA с эскадренного миноносца ВМС США DDG 113 John Finn (типа Arleigh Burke серии Flight IIA) в ходе испытания FTM-44 по перехвату имитатора межконтинентальной баллистической ракеты, 17.11.2020 (с) Агентство по противоракетной обороне США

В ходе испытания FTM-44 (Flight Test Aegis Weapon System-44) трехступенчатая ракета-имитатор МБР Northrop Grumman ICBM-T2 (комбинация первой ступени баллистической ракеты Trident I и двух ступеней с твердотопливными ракетными двигателями Orion-50) была запущена с острова Мек ракетного полигона ПРО имени Рональда Рейгана на атолле Кваджелейн в Тихом океане в сторону континентальной части США. На нисходящем этапе траектории имитатор боеголовки ракеты-мишени был успешно поражен кинетическим перехватчиком корабельной противоракеты Standard SM-3 Block IIA, запущенной с нового эскадренного миноносца ВМС США DDG 113 John Finn (типа Arleigh Burke серии Flight IIA), нахоодящегося на ракетном полигоне Пойнт-Мугу у побережья Калифорнии. Эсминец использовал на наведения противоракеты свою комплексную корабельную систему оружия Aegis в сочетании с сетевой системой боевого управления и целеуказания Command and Control Battle Management Communications (C2BMC), по которой корабль получал целеуказание от внешних элементов системы предупреждения о ракетном нападении.

Министерство обороны США заявило, что "по предварительным данным, испытание достигло своей основной цели: продемонстрировать способность ракеты SM-3 Block IIA перехватывать цель типа межконтинентальной баллистической ракеты".

Директор MDA вице-адмирал Джон Хилл заявил: "Это было невероятным достижением и важной вехой для программы Aegis BMD SM-3 Block IIA. Министерство обороны изучает возможность расширения наземной системы обороны от ракет средней дальности за счет установки дополнительных средств обнаружения и систем вооружения для защиты от неожиданного развития ракетной угрозы. Мы продемонстрировали, что корабль с системой ПРО Aegis, оснащенный ракетами SM-3 Block IIA может поразить цель типа межконтинентальных баллистических ракет, что является шагом в процессе определения реализуемости этой задачи в рамках архитектуры построения многоуровневой защиты родины".

FTM-44 было шестым практическим корабельным испытанием с использованием противоракеты SM-3 Block IIA, но первым, в ходе которого была перехвачена цель типа МБР. Испытание впервые было намечено на май 2020 года, но перенесено на полгода официально ввиду пандемии коронавриуса.

Инфографика по испытанию FTM-44 (c) Агентство по противоракетной обороне США

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Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
sm-3
Trident I
Иджис
Компании
Northrop Grumman
Проекты
2020-й год
Trident
СПРН
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