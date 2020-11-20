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«Ансат-У» научит курсантов летать

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Источник изображения: vpk-news.ru

Новые учебные вертолеты «Ансат-У» прибыли в Военно-воздушную академию имени Жуковского и Гагарина.

«Пять новых учебных вертолетов «Ансат-У» поступили на учебную авиационную базу Военно-воздушной академии им. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина, дислоцированную в Саратовской области», - сообщили в департаменте информации Минобороны РФ..

Там отметили, что ранее инженерно-технический и летный состав академии выполнил комплексный прием техники на заводе-изготовителе, проверив работу всех систем и механизмов в различных режимах на земле и в воздухе.

По данным Минобороны РФ, в этом году запланирована поставка еще одной партии вертолетов данного типа в Воздушно-космические силы РФ. В сентябре начальник Военно-воздушной академии им. Жуковского и Гагарина генерал-полковник Геннадий Зибров сообщил, что академия планирует в ближайшее время получить 10 вертолетов «Ансат» для обучения курсантов.

«Ансат» - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до семи человек.

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