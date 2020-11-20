Войти
Российская газета

Видео: радикально измененные МиГ-21 приняли участие в учениях в Египте

201
0
0

Истребители МиГ-29М2 военно-воздушных сил Египта на учениях "Орлы Нила-1" впервые действовали совместно с самолетами FTC-2000 китайского производства.

Эти учебно-боевые машины принадлежат Судану, над полигонами которого, собственно, и отрабатываются различные сценарии применения данной крылатой техники.

"Двадцать девятые" хорошо зарекомендовали себя у арабских пилотов, которые ценят их за хорошую маневренность, скоростные характеристики и большой арсенал средств поражения.

К тому же российская техника традиционно отличается высокой надежностью.

Суданские самолеты интересны тем, что это экспортная версия учебно-боевого JL-9 - глубоко модернизированного JJ-7, который, в свою очередь, является клоном советского МиГ-21УБ.

Основное отличие от оригинала заключается в применении боковых воздухозаборников.

Нормальная взлетная масса у него - всего лишь 8000 кг. Максимальная скорость - более 1700 км/ч. Практический потолок - 15 000 метров. Перегоночная дальность - 2500 километров.

Самолет оборудован бортовой радиолокационной станцией, что позволяет эффективно выполнять задачи по борьбе с воздушными целями. Для этого имеется 23-мм пушка и подвешиваются ракеты с инфракрасными системами наведения.

Для ударов по земле могут применяться неуправляемые ракеты и бомбы, в том числе корректируемые.

Судан закупил пока 6 единиц, первый самолет поступил в 2017 году. В Китае также создается палубная версия машины.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Китай
Россия
Судан
Продукция
МиГ-21
МиГ-29М
МиГ-29М2
Проекты
Военные учения
Похожие новости
23.09.2020
От Каддафи до Хафтара
30.01.2019
От советских "Рамзесов" до российских "Мистралей"
14.01.2019
Поставки боевых самолетов в Вооруженные Силы России в 2018 году
12.12.2018
Зеленый свет африканскому экспрессу
30.05.2018
Затаскать по Суданам
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.11 04:24
  • 11
Defense Express (Украина): фрегаты последней надежды — РФ постепенно теряет статус великой морской державы
  • 20.11 00:32
  • 57
Российским «Стерегущим» предрекли потопление
  • 20.11 00:07
  • 117
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 19.11 23:36
  • 204
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 19.11 23:09
  • 14
Шойгу: Авиацию ДОСААФ необходимо возродить в сжатые сроки
  • 19.11 22:22
  • 122
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 19.11 22:11
  • 10
Появились кадры испытаний американской ракеты SM-3 Block IIA
  • 19.11 22:03
  • 3
В Минобороны рассказали о потенциале комплексов "Искандер"
  • 19.11 20:26
  • 19
Истребитель F-15X пройдет испытания в начале 2021 года
  • 19.11 20:08
  • 3
Зарубежное безумие Росатома
  • 19.11 19:54
  • 3
«Сухой» воздух: Минобороны закупит Су-34 усовершенствованной версии
  • 19.11 19:26
  • 3
На Россию приходится около 3% от общего числа технологических компаний
  • 19.11 19:07
  • 4
Литва покупает «Чёрных ястребов»
  • 19.11 18:56
  • 32
Армянские Су-30СМ оказались совершенно бесполезными в ходе войны за Карабах
  • 19.11 18:11
  • 3
Новый огнемет: чем пугает российская «Тосочка»