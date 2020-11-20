Киргизская нефтегазовая компания закупила спутниковую аппаратуру "Швабе"

Москва. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Партия высокоточных приёмников и базовых станций Genesis Уральского оптико-механического завода (УОМЗ) поставлена заказчику в Киргизию, сообщает пресс-служба холдинга "Швабе", в состав которого входит предприятие.

"В перечень вошли многочастотный спутниковый приемник МР-8 и контроллер Р-6. Применять устройства планируется при решении актуальных задач нефтяной и газовой отраслей", - сказано в сообщении, распространенном в четверг.

Генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных отметил, что ранее геодезическая спутниковая аппаратура уже поставлялась в Киргизию.

"В 2020 году заказчику были отгружены портативные контроллеры СМР-9 со встроенной антенной. В комплексе аппаратура помогает специалистам на различных этапах работы на объектах. При этом её использование не ограничивается нефтегазовой отраслью. Изделия подходят для решения задач землеустройства, геофизики, сельского хозяйства и других направлений, требующих высокоточного позиционирования на местности", - сказал Слудных, которого цитирует пресс-служба.