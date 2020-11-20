Греция намерена срочно купить истребители F-35

Греция хочет в срочном порядке закупить новейшие американские стелс-истребители. Вчера, 18 ноября, портал protothema.gr сообщил о том, что Минобороны Греции обратилось к США с просьбой о немедленной поставке истребителей F-35.

В официальном письме о заинтересованности указывается, что Греция планирует закупить 18-24 новых или бывших в употреблении истребителей F-35, «если таковые имеются». При этом Минобороны Греции просит о незамедлительном ответе и возможности поставить первые самолёты уже в 2021 году.

Истребитель F-35 Источник изображения: lockheedmartin.com

В следующем году Греция также планирует получить шесть истребителей Rafale из состава ВВС Франции, а позже закупить ещё 12 новых самолётов. Американские F-35 нужны Греции для паритета с Турцией, после того как эта страна поставит на вооружение российские системы ПВО С-400 «Триумф».

Lockheed Martin F-35 Lightning II — семейство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. На программу по созданию этого самолёта было потрачено свыше $400 млрд, что делает её самой дорогостоящей в мире. Всего в рамках программы F-35 планируется собрать порядка 4500 истребителей-бомбардировщиков.