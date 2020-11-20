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Российская газета

Замминистра обороны РФ и спецпосланник ООН обсудили ситуацию в Сирии

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Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.
Источник изображения: © Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и специальный посланника Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен обсудили в Москве ситуацию с возвращением беженцев в Сирию.

Как сообщили в Минобороны России, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по ситуации в Сирии в контексте политического урегулирования и деятельности сирийского Конституционного комитета. В частности, Фомин проинформировал Гейра Педерсена об итогах состоявшейся в 11-12 ноября в Дамаске Международной конференции по возвращению сирийских беженцев на родину.

"Отмечена важность более активного вовлечения профильных структур ООН в содействие послевоенному восстановлению Сирии, созданию в стране нормальных условий жизни в освобожденных от террористов районах", - рассказали в Минобороны. Также привлечено внимание к усилиям сирийского правительства по всестороннему содействию гражданам, возвратившимся в места постоянного пребывания.


Александр Степанов

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