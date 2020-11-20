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ЦАМТО

Артиллеристы ЮВО в День РВиА освоили модернизированные СГ "Мста-С" и виртуальный полигон "Артерра-ВТ-3D"

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САУ 2С19М2 "Мста-С"
САУ 2С19М2 "Мста-С".
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 19 ноября. В День ракетных войск и артиллерии подразделения 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области освоили модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 "Мста-С".

Расчетам боевых машин вручили символические ключи от новой техники, после чего механики-водители выполнили контрольный прогон гаубиц по общевойсковому полигону.

Для подготовки военнослужащих к боевым стрельбам офицеры-артиллеристы применили компьютерный артиллерийский полигон "Артерра-ВТ-3D".

Принципиально новый компьютерный артиллерийский полигон представляет собой комплекс специального программного обеспечения и аппаратных средств, предназначенных для проведения занятий с артиллерийскими и ракетными подразделениями.

Новая система позволяет проводить занятия и тренировки по стрельбе и управлению всеми видами огня, реализуя любой способ обстрела с различным сочетанием средств поражения в режиме реального времени. При этом учитывается степень поражения цели и выставляется оценка эффективности выполнения поставленной боевой задачи. Виртуальный полигон также позволяет имитировать огонь днем и ночью на всех видах местности, воссоздавать любую реальную местность, используя данные из электронных топографических карт.

Всего в мероприятиях боевой подготовки было задействовано порядка 20 самоходных артиллерийских установок, приняли участие около 50 военнослужащих артиллерийских подразделений ЮВО.

Справочно:

В модернизированных 152-мм самоходных гаубицах 2С19М2 "Мста-С" улучшена скорострельность, она доведена до 10 выстр./мин., а также повышена точность наведения на цели. Гаубицы оснащены комплексами командирских машин управления с автоматизированной системой управления наведением орудия. В башне установки смонтирован баллистический вычислитель, аппаратура топопривязки и ориентирования по ГЛОНАСС и GPS, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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