Пентагону понадобился гиперзвук в Азии

В Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана нужно разместить гиперзвуковое оружие, заявил командующий ВВС США в регионах Тихого и Индийского океанов генерал Кеннет Уилсбэк.

Уилсбэк заявил, что хочет иметь в своем распоряжении такое оружие, от которого «чрезвычайно сложно защищаться» и которое позволяет «держать цели под угрозой при минимальном подлетном времени». По словам генерала, военные США «находятся на пути к созданию этих вооружений в своих планах закупок». При этом Уилсбэк отметил, что не решил, какие именно гиперзвуковые системы «будут отвечать» его «требованиям».

Он заявил: «Подожду, чтобы посмотреть, как идут испытания». Об этом сообщает ТАСС.

В США все чаще озвучивают агрессивные планы перехода на новые виды оружия – в том числе гиперзвуковое. В Пентагоне оценили угрозу российского гиперзвукового оружия. Советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон в случае надобности отправит в Европу гиперзвуковые ракеты средней и меньшей дальности для «сдерживания» России.