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Военно-промышленный курьер

Военные расходы Великобритании пойдут и на оборону киберпространства

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Источник изображения: vpk-news.ru

Впервые с окончания холодной волны Лондон увеличил военные ассигнования сразу более чем на £16 млрд. Эти деньги частично пойдут на оборону в киберпространстве и космосе.

Великобритания внепланово увеличит военные расходы на £16,5 млрд ($21,83 млрд), это их рекордный рост за 30 лет со времен окончания холодной войны. Об этом говорится в сообщении британского правительства.

Об увеличении военных расходов премьер-министр Борис Джонсон объявит в выступлении в палате общин.  Задачей такого решения служит модернизация оборонного потенциала, в том числе в киберсфере. 

«Со времен холодной войны угрозы со стороны наших противников изменились. Наши традиционные средства защиты и сдерживания остаются жизненно важными, и наши вооруженные силы работают каждый день, чтобы не допустить прихода терроризма в Великобританию. Но наши враги также действуют все более изощренными способами, в том числе в киберпространстве, для достижения своих собственных интересов», - говорится в релизе правительства, пишет РБК.

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Страны
Великобритания
Проекты
Кибербезопасность
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