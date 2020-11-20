МИД указал на лживость заверений в ненаправленности ПРО против России

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Недавние ракетные испытания США доказывают лживость заверений в "ненаправленности" их глобальной ПРО против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы обратили внимание на информацию агентства по противоракетной обороне при военном ведомстве США о проведении 17 ноября в Тихом океане испытаний - они предусматривали пуск с морской платформы ракеты-перехватчика "Стандарт-3" (Standard Missile-3, SM-3 - ред.) модификации 2А по цели, имитирующей межконтинентальную баллистическую ракету. Это новое подтверждение опасного и дестабилизирующего характера линии Вашингтона в вопросах ПРО, ее очевидной антироссийской направленности", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, многие годы американские коллеги уверяли, что перехват российских межконтинентальных баллистических ракет американскими системами "Стандарт", в том числе данной модификации, технически невозможен и что глобальная система ПРО нужна им исключительно для парирования неких ограниченных региональных угроз.

"Однако нынешние испытания прямо подтверждают лживость американских заверений в ненаправленности глобальной ПРО США против России. Это прямое доказательство, конкретный пример того, как Вашингтон манипулировал общественным мнением, врал международным партнерам и обосновывал свои действия на международной арене абсолютно надуманными предлогами", - отметила она.