Самая проходимая: чем уникальна российская самоходка "Магнолия"

Российская "Магнолия", по мнению военных экспертов, в настоящее время считается самым вездеходным самоходным артиллерийским орудием в мире.

Ей не страшны труднопроходимые, в том числе заболоченные участки местности. Уверенно она себя будет чувствовать и в снегах Заполярья.

Такие выдающиеся характеристики подвижности достигаются за счет применения в качестве шасси двухзвенного транспортера семейства "Витязь". Четыре гусеничные ленты имеют увеличенную ширину, благодаря чему обеспечивается низкое удельное давление на грунт.

Также боевая машина может вплавь преодолевать различные водные преграды.

Мощный 710-сильный двигатель позволяет на дорогах разгоняться до 44 км/ч. Запас хода по топливу достигает 700 километров.

Самоходка вооружена универсальным 120-мм орудием, способным применять как осколочно-фугасные мины, так и снаряды. В первом случае дальность поражения будет составлять 7000 метров, во втором - уже 8500 метров.

Предусмотрено применение и высокоточных управляемых боеприпасов, способных уничтожать вражеские цели на расстоянии до 10000 метров.

В ходе выполнения боевой задачи "Магнолия" сможет обрушивать на противника до 10 боеприпасов в минуту. Всего в боекомплект входит 80 выстрелов.

Для самообороны на крыше башни установлена дистанционно управляемая пулеметная установка. Экипаж - 4 человека.

Сообщалось, что в настоящее время самоходка проходит испытания, после которых ожидается ее принятие на вооружение артиллерийских подразделений Российской армии.

Алексей Моисеев