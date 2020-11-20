Войти
Интерфакс-АВН

"Ростех" досрочно передал Минобороны около 18 тыс. комплектов экипировки "Ратник"

193
0
0
Экипировка "Ратник"
Экипировка "Ратник".
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 19 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Минобороны РФ в текущем году досрочно получило все партии экипировки "Ратник", поставлено около 18 тыс. комплектов, сообщили в четверг в госкорпорации "Ростех".

"Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) на месяц раньше срока выполнил обязательства по контракту в рамках гособоронзаказа на 2020 год на поставку экипировки "Ратник" для нужд министерства обороны РФ. В Вооруженные силы поставлено почти 18 тысяч комплектов боевого снаряжения, претензии и рекламации отсутствуют",- сообщили в пресс-службе "Ростеха".

Там отметили, что комплект боевого снаряжения по выполненным контрактам института входит 14 элементов.

"Гособоронзаказ, несмотря на все сложности, связанные с пандемией и введёнными ограничениями, выполнен с опережением сроков. "Ратник" - передовая экипировка, без которой нельзя представить современного солдата. В ее состав входит не только униформа, но и электроника, помогающая вести разведку и передавать данные в режиме реального времени, средства защиты из легких и крепких композитных материалов, современное стрелковое вооружение",- заявил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев, чьи слова привели в пресс-службе.

"Ратник" поставляется в войска с 2014 года.

Экипировка состоит из пяти интегрированных друг с другом комплексов, включающих системы жезнеобеспечения, управления и связи, поражения, защиты и энергообеспечения. Она предназначена для действий в различных климатических условиях в любое время суток. В ходе эксплуатации практически все элементы экипировки регулярно дорабатываются и поставляются в войска.

Бронежилет "Ратника" выдерживает десять попаданий бронебойно-зажигательной снайперской пули и пуль автомата Калашникова АК74 с десяти метров.

В 2019 году в Ростехе сообщали, что АО "ЦНИИточшмаш" в 2020 году планирует открыть опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию общевойсковой экипировки третьего поколения - "Сотника".

"Согласно планам, комплект третьего поколения "Сотник" должен прийти на смену "Ратнику" уже в 2025 году. Это будет принципиально новая экипировка, в которую будут интегрированы лучшие высокотехнологичные наработки российских предприятий, в том числе входящих в Ростех", - заявлял генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
АК-74 "Калашников"
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
Похожие новости
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
28.06.2017
Путин в Ижевске посетит концерн "Калашников" и завод "Купол"
07.11.2013
Гособоронзаказ – под контролем
23.09.2013
Оружейные перспективы
13.11.2012
"Калашом" не заманишь
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.11 04:24
  • 11
Defense Express (Украина): фрегаты последней надежды — РФ постепенно теряет статус великой морской державы
  • 20.11 00:32
  • 57
Российским «Стерегущим» предрекли потопление
  • 20.11 00:07
  • 117
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 19.11 23:36
  • 204
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 19.11 23:09
  • 14
Шойгу: Авиацию ДОСААФ необходимо возродить в сжатые сроки
  • 19.11 22:22
  • 122
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 19.11 22:11
  • 10
Появились кадры испытаний американской ракеты SM-3 Block IIA
  • 19.11 22:03
  • 3
В Минобороны рассказали о потенциале комплексов "Искандер"
  • 19.11 20:26
  • 19
Истребитель F-15X пройдет испытания в начале 2021 года
  • 19.11 20:08
  • 3
Зарубежное безумие Росатома
  • 19.11 19:54
  • 3
«Сухой» воздух: Минобороны закупит Су-34 усовершенствованной версии
  • 19.11 19:26
  • 3
На Россию приходится около 3% от общего числа технологических компаний
  • 19.11 19:07
  • 4
Литва покупает «Чёрных ястребов»
  • 19.11 18:56
  • 32
Армянские Су-30СМ оказались совершенно бесполезными в ходе войны за Карабах
  • 19.11 18:11
  • 3
Новый огнемет: чем пугает российская «Тосочка»