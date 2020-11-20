"Ростех" досрочно передал Минобороны около 18 тыс. комплектов экипировки "Ратник"

Москва. 19 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Минобороны РФ в текущем году досрочно получило все партии экипировки "Ратник", поставлено около 18 тыс. комплектов, сообщили в четверг в госкорпорации "Ростех".

"Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) на месяц раньше срока выполнил обязательства по контракту в рамках гособоронзаказа на 2020 год на поставку экипировки "Ратник" для нужд министерства обороны РФ. В Вооруженные силы поставлено почти 18 тысяч комплектов боевого снаряжения, претензии и рекламации отсутствуют",- сообщили в пресс-службе "Ростеха".

Там отметили, что комплект боевого снаряжения по выполненным контрактам института входит 14 элементов.

"Гособоронзаказ, несмотря на все сложности, связанные с пандемией и введёнными ограничениями, выполнен с опережением сроков. "Ратник" - передовая экипировка, без которой нельзя представить современного солдата. В ее состав входит не только униформа, но и электроника, помогающая вести разведку и передавать данные в режиме реального времени, средства защиты из легких и крепких композитных материалов, современное стрелковое вооружение",- заявил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев, чьи слова привели в пресс-службе.

"Ратник" поставляется в войска с 2014 года.

Экипировка состоит из пяти интегрированных друг с другом комплексов, включающих системы жезнеобеспечения, управления и связи, поражения, защиты и энергообеспечения. Она предназначена для действий в различных климатических условиях в любое время суток. В ходе эксплуатации практически все элементы экипировки регулярно дорабатываются и поставляются в войска.

Бронежилет "Ратника" выдерживает десять попаданий бронебойно-зажигательной снайперской пули и пуль автомата Калашникова АК74 с десяти метров.

В 2019 году в Ростехе сообщали, что АО "ЦНИИточшмаш" в 2020 году планирует открыть опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию общевойсковой экипировки третьего поколения - "Сотника".

"Согласно планам, комплект третьего поколения "Сотник" должен прийти на смену "Ратнику" уже в 2025 году. Это будет принципиально новая экипировка, в которую будут интегрированы лучшие высокотехнологичные наработки российских предприятий, в том числе входящих в Ростех", - заявлял генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.