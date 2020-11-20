Военнослужащие 201-й российской базы в Таджикистане и таджикские военные проведут совместные учения 20-28 ноября

Екатеринбург. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Совместные учения с боевой стрельбой подразделений 201-й российской военной базы в Таджикистане и таджикских военных состоятся 20-28 ноября на полигонах Харб-Майдон, Ляур и Самбули, сообщил журналистам командующий войсками Центрального военного округа РФ (ЦВО) Александр Лапин.

"Учение пройдет в три этапа. В ходе первого этапа российские военнослужащие отработают вопросы обеспечения охраны и обороны важных объектов, а также перемещения подразделений в районы выполнения учебно-боевых задач. На втором этапе будут выполнены совместные задачи с подразделениями вооруженных сил Республики Таджикистан по блокированию незаконных вооруженных формирований (НВФ) и ведению оборонительных действий по недопущению прорыва условного противника из блокированного района", - сказал командующий, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы округа.

На заключительном этапе учений подразделения отработают нанесение комплексного огневого поражения, подготовку к переходу в атаку с целью разгрома обороняющегося противника, отметил Лапин.

В сообщении пресс-службы ЦВО отмечается, что все тактические эпизоды будут отрабатываться с применением разведывательно-огневых и разведывательно-ударных комплексов. Основные цели совместных учений - совершенствование взаимодействия по единой тактической обстановке, а также практических навыков должностных лиц органов управления войск в организации действий подчиненных войск (сил) и управления ими при выполнении задач по предназначению, повышение слаженности воинских частей и подразделений при выполнении учебно-боевых задач.

В учениях с российской стороны примут участие более 3 тыс. военнослужащих, также будет задействовано свыше 550 единиц вооружения и военной и специальной техники, в том числе ударные и военно-транспортные вертолеты Ми-24, Ми-8 МТВ5-1, танки Т-72, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, бронетранспортеры БТР-82А, БТР-80, артиллерийские системы залпового огня "Град", "Ураган". Кроме того, будут привлечены самоходные артиллерийские гаубицы "Гвоздика", "Акация" и комплексы с беспилотными летательными аппаратами "Орлан-10", "Гранат", "Леер".