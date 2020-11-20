Управляющие огнем: как в России обучают артиллеристов

Российская артиллерийская школа сегодня считается одной из лучших в мире. За столетия войн и военных конфликтов она накопила огромный опыт, которые офицеры передают из поколения в поколение. Накануне Дня ракетных войск и артиллерии, который отмечается 19 ноября, «Известия» побывали в одном из старейших военных учебных заведений — Михайловской военной артиллерийской академии. Здесь будущие офицеры осваивают новое оружие и учатся управлять огневыми ударами.

Российская артиллерийская школа сегодня считается одной из лучших в мире. За столетия войн и военных конфликтов она накопила огромный опыт, которые офицеры передают из поколения в поколение. Накануне Дня ракетных войск и артиллерии, который отмечается 19 ноября, «Известия» побывали в одном из старейших военных учебных заведений — Михайловской военной артиллерийской академии. Здесь будущие офицеры осваивают новое оружие и учатся управлять огневыми ударами.

200 лет на службе

Михайловская военная артиллерийская академия, расположенная в Петербурге, — единственное в стране образовательное учреждение, которое выпускает офицеров для ракетных войск и артиллерии. В этом году 7 декабря она отметит двухсотлетний юбилей. В 1820 году по инициативе Великого князя Михаила Павловича в Петербурге была сформирована учебная артиллерийская бригада и артиллерийское училище при ней. В 1855 году оно было преобразовано в академию. В советское время здесь было Ленинградское высшее артиллерийское училище им. Калинина. В 1995 году заведению было возвращено историческое название.

Из стен академии вышли 257 Георгиевских кавалеров, 93 Героя Советского Союза и пять Героев России.

В военных училищах курсанты учатся четыре года. После выпуска они могут дослужиться до должности замкомандира батальона. Чтобы продвинуться дальше по карьерной лестнице, нужно дальнейшее образование. В академии пятилетний цикл обучения. Ее курсанты получают знания, которые позволяют дойти до уровня заместителя командира бригады без дополнительной подготовки.

Право боевого пуска

Первые два года курсанты академии изучают общеобразовательные дисциплины, проходят начальную военную подготовку, теорию, осваивают отдельные узлы и компоненты систем вооружения. Затем практика со всеми образцами техники, работа каждого номера расчета, командира орудия. На выпускных курсах будущих офицеров учат планировать огневые удары и организовывать систему огня в масштабе целого соединения.

Курсант третьего курса факультета ракетных комплексов и РСЗО Николай Казуров сейчас осваивает реактивную систему «Торнадо-С». До этого изучили РСЗО «Смерч» и сдали проверку: провели боевые стрельбы. Николай на них исполнял обязанности заместителя начальника расчета, вводил данные в систему.

— Относительно недавно начались предметы по специальности. Мне больше всего интересно изучать управление ракетными подразделениями и ракетными ударами. Здесь много расчетов, меня всегда это привлекало. С детства любил математику, участвовал в олимпиадах. Получив данные, надо внимательно их обработать, провести ряд расчетов. В конце ты получаешь какое-то одно число, и оно оказывается правильным. Мне это очень нравится.

Николай родился и вырос в Волгограде. С малых лет занимался футболом, потом пошел в секцию самбо, занимал призовые места в областных и международных соревнованиях. Окончил лицей с золотой медалью. В академию пошел следом за братом, который недавно ее окончил. А тот был вдохновлен примером дяди — боевого офицера. Когда Николай приехал к брату на присягу, увидел академию, мощные машины, сложные системы крупного калибра, тоже захотел учиться здесь. ЕГЭ сдал на 264 балла по трем предметам, в том числе получил 94 балла по русскому языку. С такими данными он мог поступить в любой хороший университет в стране, но решения не поменял. На ракетном факультете абитуриент оказался первым в списках на зачисление.

С появлением новых систем вооружений многие операции стали автоматизированными. Современные РСЗО сами наводят направляющие на цель, офицеру надо лишь ввести координаты в систему.

Николай с нетерпением ждет, когда они приступят к освоению оперативно-тактических комплексов «Искандер-М». Это вершина подготовки офицера-ракетчика. В конце обучения все курсанты покажут свои навыки, самостоятельно проведя пуски. Но настоящие ракеты доверят лишь нескольким из них — лучшим из лучших. Остальные выполнят электронные пуски. Такая же система и в ракетных бригадах — к боевой стрельбе допускают лишь лучших начальников расчетов. Поэтому и офицеры в войсках, и курсанты в академии непрестанно учатся, стремятся быть первыми во всем. Они борются за право боевого пуска.

— Ракетный факультет считается очень престижным. Здесь курсанты осваивают сложные, самые современные, высокотехнологичные машины, — рассказывает старший преподаватель кафедры тактики и боевой работы РВиА полковник Сергей Фомичев. Мы учим их не бояться ничего нового. Не просто рассказываем о конкретных машинах, а даем знания, как самим научиться, если приходится разбираться в незнакомой технике. Это важно, потому что в будущем в войска поступят новые образцы, которые сейчас только разрабатываются.

То, что должен

Курсант Вадим Клюев родом из Саратова. Сейчас он учится на четвертом курсе артиллерийского факультета, заканчивает осваивать самоходную гаубицу «Мста-С». Парень уверенно идет на золотую медаль — по всем предметам только пятерки. Профессию военного выбрал еще в детстве.

— Я даже помню этот день: 23 февраля 2009 года, когда посмотрел сериал «Десантура», — вспоминает курсант. — Тогда сказал родителям, что хочу стать офицером ВДВ. Но недалеко от нашего дома была артиллерийская часть. Нас туда водили на экскурсии, приглашали на праздничные мероприятия. В конечном счете я понял, что мне нравится артиллерия. В академию готовился целенаправленно, другие варианты даже не рассматривал. Много слышал рассказов артиллеристов, читал книги о них. Ни один бой не проходит без этого рода войск. Нас учили, что в любом бою успех приносит в первую очередь дальнее огневое воздействие. И чтобы мотострелки и танкисты смогли выполнить свои задачи, мы должны точно вести огонь.

На артиллерийском факультете вооружение начинают осваивать со второго курса. Сначала простейшие минометы 2Б11 и 2Б14, затем более сложные системы: МТ-12 «Рапира», гаубицы Д-30, 2С1 «Гвоздика», 2С3 «Акация», 2А65 «Мста-Б». Курсанты факультета изучают и ракетное вооружение, начиная от противотанковых ракетных комплексов и заканчивая РСЗО «Ураган».

— Больше всего мне понравилась Д-30, — делится впечатлениями Вадим. — Буксируемое орудие, которое прекрасно справляется со своими задачами. Простое, надежное, без сложных электронных систем, наводится механически. Но это не значит, что управляться с ней просто. Перед стрельбой офицер должен выполнить множество операций. Нужно взять метеобюллетень, составить таблицу численных поправок. Необходимо учитывать множество факторов: метеорологические — например, скорость и направление ветра, баллистические — в частности, износ ствола и температуру заряда, и другие. Всё это надо учитывать в расчетах.

Свою первую боевую стрельбу Вадим запомнил на всю жизнь. Тогда он выполнял роль командира батареи «Мста-С».

— Выходишь на командный пункт. Тебе указывают видимую цель. Батарея находится на закрытых позициях, откуда не видно мишени, — рассказывает курсант. Надо вычислить координаты цели, внести поправки и передать на батарею конкретные установки прицела, уровня и доворот. Первый выстрел пристрелочный. Когда наблюдаешь разрыв, с помощью разведчика и дальномера получаешь отклонение, вносишь корректировки. Наконец, даешь команду: «Батарея, по два снаряда, беглым — огонь!» В эти секунды очень волнуешься. Но когда слышишь выстрелы, всё внимание направлено уже на цель — куда лягут снаряды. Видишь попадание и чувствуешь удовлетворение: я сделал это, я научился выполнять то, что должен.