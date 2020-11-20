Naval Group сообщила о спуске на воду последнего фрегата класса FREMM для ВМС Франции

ЦАМТО, 19 ноября. По информации французской компании Naval Group, 13 ноября на предприятии в Лорьяне состоялась церемония спуска на воду нового многоцелевого фрегата "Лорейн" класса FREMM, предназначенного для ВМС Франции.

Это второй из двух кораблей серии, выполненный в версии ПВО.

"Лорейн" является восьмым и последним многоцелевым фрегатом FREMM, заказанным для ВМС Франции. Закладка киля корабля состоялась в мае 2019 года. Согласно ТТХ, он обладает теми же возможностями противолодочной обороны, что и ранее поставленные корабли серии, но будет отличаться улучшенными возможностями противовоздушной обороны и рядом модификаций, выполненных с учетом опыта применения первых кораблей класса FREMM. В числе изменений: более мощная многофункциональная РЛС, позволяющая обнаруживать цели на большей дальности, улучшенные средства связи, дополнительные консоли автоматизированной системы боевого управления (АСБУ) SETIS в командно-информационном центре и возможность применения ЗУР "Астер-15" и "Астер-30".

Первые ходовые испытания "Лорейн" запланированы на февраль 2022 года, а ВМС Франции он должен быть поставлен в ноябре 2022 года.

Как сообщал ЦАМТО, FREMM – это крупнейшая европейская программа по строительству многоцелевых фрегатов, которая с 2002 года совместно реализуется Францией и Италией под управлением OCCAR (Organisation for Joint Armament Cooperation). Всего на вооружение ВМС Франции должно быть принято 8 фрегатов серии. Первые 6 кораблей поставлены в противолодочной версии, 7-й и 8-й фрегаты будут построены в варианте ПВО.

Компания DCNS (ныне Naval Group) передала ВМС Франции головной фрегат класса FREMM, (D650) "Акитэн", 23 ноября 2012 года. 12 июня 2015 года французскому флоту был передан второй фрегат серии – (D652) "Прованс", 16 марта 2016 года – третий, (D653) "Лангедок", 11 апреля 2017 года – четвертый, (D654) "Овернь" (Auvergne), 18 июля 2018 года пятый – (D655) "Бретань", 16 июля 2019 года – шестой, (D651) "Норманди".

Седьмой фрегат серии, "Эльзас", в настоящее время проходит испытания. Планируется, что "Эльзас" и "Лорейн" будут поставлены ВМС Франции в 2021 и 2022 гг.

Помимо выполнения задач противолодочной борьбы, фрегаты ПВО будут отвечать за противовоздушную оборону авианосца "Шарль де Голль", а также ДВКД класса "Мистраль" в составе авианосной ударной группы или амфибийно-десантных групп.

Кроме того, Naval Group с 2023 года намерена начать реализацию программы постройки новых средних фрегатов FTI. Резка первой стали для этих кораблей началась в октябре 2019 года.

Фрегат FREMM в версии ПВО будет представлять собой корабль длиной 142 м, шириной 20 м и полным водоизмещением около 6040 т. Силовая установка типа CODLOG (COmbined Diesel eLectric Or Gas), включающая газовую турбину LM2500+G4, позволит кораблю развивать крейсерскую скорость хода 16 узлов и максимальную – 27,5 узлов. Дальность плавания фрегата на скорости 15 узлов – около 6000 морских миль, автономность – 45 суток, экипаж – 119 человек (+14 человек авиагруппы). Всего на борту могут разместиться 165 человек. Вооружение фрегата составят УВП A43 "Сильвер" с ЗУР "Астер-15" и "Астер-30", ПУ ПКР MM-40 "Экзосет" Блок.3, 324-мм торпедные аппараты с торпедами MU-90, вертолет NH-90 "Кайман". На борту установлена многофункциональная РЛС "Гераклес".