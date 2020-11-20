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Военно-промышленный курьер

Зачем Эрдогану самая сильная армия в Европе и Азии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Турция, обладающая одними из самых мощных вооружённых сил в Европе и Азии, занята наращиванием своей промышленной военной базы за счёт танков, ракет и беспилотников местного производства, одновременно расширяя связи с иностранными оборонными подрядчиками. Об этом на страницах американского журнала National Interest пишет военный обозреватель Кайл Мизоками.

Военно-воздушные силы и военно-морской флот Турции являются одними из самых сильных в регионе, большая часть военной техники страны — иностранного производства, но Анкара стремится расширить собственную военно-промышленную базу. Президент Реджеп Тайип Эрдоган сделал развитие оборонной промышленности Турции своей долгосрочной целью с момента прихода к власти в 2002 году, отмечает эксперт.

Согласно данным издания Defense News, с 2003 по 2020 год количество турецких оборонных и аэрокосмических компаний выросло с 56 до 1500. В 2003 году правительство управляло программами на сумму 5,5 миллиардов долларов, в настоящее время этот объём превышает $ 75 млрд.

Между тем, оборонный бюджет страны, который увеличивается больше, чем любая другая статья государственный казны, составил 145 миллиардов лир (более $ 18 млрд) в бюджете 2020 года — около 13% от общих расходов.

Издание перечисляет пять «самых мощных» видов оружия Турции в её арсенале, начиная с крылатой ракеты SOM-J, производимой местным оборонным подрядчиком Roketsan в партнёрстве с американской Lockheed Martin. По данным турецкой стороны, ракета, которую можно разместить на нескольких типах боевых самолётов, имеет дальность действия более 250 километров и работает в условиях низкой видимости с высокой точностью.

Турецкие ВВС эксплуатируют один из крупнейших флотов F-16 за пределами США, состоящий из 270 многоцелевых истребителей. Кроме того, ВМС Турции располагают 14 подводными лодками — один из крупнейших подводных флотов Средиземноморья. Страна собирается заменить самую старую из субмарин «Тип 209/1200» шестью новыми подлодками «Тип 214» класса «Рейс».

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Страны
США
Турция
Продукция
Chang Bogo
F-16
Ту-143
Компании
Lockheed-Martin
Roketsan
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
2020-й год
209 тип
БПЛА
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