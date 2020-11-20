Армейская каска из рыболовной лески

Армия США получит новый шлем для солдат. Он будет легким - всего 1,4 кг, благодаря тому, что сделан не из кевлара, а из полиэтилена.

Новый боевой шлем второго поколения гораздо легче, чем когда бы то ни было, и одновременно он защитит носителя от ранений в голову. Как заверяют разработчики из Исследовательского и инженерного центра Natick шлем на 24% легче всех предыдущих шлемов для солдат и останавливать пули калибра 9 мм, шрапнель и элементы самодельных взрывных устройств.

Весить новый шлем ACH II будет всего 1,4 кг. Как достигается такая экономия? Армейские инженеры сменили материал с кевлара на пластик. Да, на пластик, или как он официально называется «сверхвысокий молекулярновесовой полиэтилен». Это полукристаллический полимер, который используется везде, от рыболовных лесок до протезов. Он прочный, не подвержен коррозии и легкий.

ПМ пишет, что цвет шлема будет коричневато-желтым, и его можно будет менять под различный камуфляж с помощью матерчатых чехлов.