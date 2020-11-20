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Военно-промышленный курьер

Израильское лобби в США пытается запретить продажу F-35 Арабским Эмиратам

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Источник изображения: vpk-news.ru

Группа американских сенаторов объявила о своей оппозиции в вопросе продажи Объединённым Арабским Эмиратам (ОАЭ) истребителей пятого поколения F-35 и других систем вооружения в рамках предложенной ранее Пентагоном сделки на сумму более 23 миллиардов долларов.

Сенаторы Боб Менендес, Крис Мерфи (демократы) и Рэнд Пол (республиканец) заявили, что они представили совместные резолюции об отклонении оружейной сделки, тем самым «отвергая попытки администрации Дональда Трампа поставить ОАЭ создающий прецедент самолёт и множество других систем вооружения», передаёт сегодня, 19 ноября, телеканал «Аль-Арабия».

Контракт, о подготовке которого было объявлено в прошлом месяце , включает поставку арабской монархии в Персидском заливе разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper, истребителей-бомбардировщиков F-35 и ракет класса «воздух-воздух» американского производства.

Три указанных члена верхней палаты Конгресса США обвинили администрацию Трампа в попытке «ускорить продажу невероятно сложного оружия», одновременно утверждая, что Белый дом «обошёл неофициальный процесс проверки» в законодательном органе.

Госдепартамент и Минобороны США не ответили на запросы Конгресса о том, как такая сделка повлияет на «конкретные риски национальной безопасности», указали сенаторы.

Вместе с тем Боб Менендес выразил обеспокоенность в связи с тем, что это может «повлиять на интересы национальной безопасности» Израиля, отмечает Eadaily.

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Страны
Израиль
ОАЭ
США
Продукция
F-35
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
БПЛА
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