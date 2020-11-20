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Личный состав соединений ВДВ совершил 170 тысяч прыжков с парашютом

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Источник изображения: vpk-news.ru

250 единиц современного бронетанкового вооружения и техники получили Воздушно-десантные войска в течение учебного года.

Как сообщает группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск, в Москве под руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова состоялось заседание военного совета, основной темой обсуждения стало подведение итогов учебного года в войсках в 2020 году.

В течение года ВДВ выполняли задачи, касающиеся повышения боевых возможностей войск и переоснащения соединений и воинских частей.

Командующий ВДВ в своем выступлении отметил, что «для Воздушно-десантных войск год был динамичным и напряженным». «План подготовки войск был выполнен в полном объеме. Всего проведено около 2,5 тыс. мероприятий оперативной и боевой подготовки, в том числе 16 мероприятий по плану международного военно-технического сотрудничества», - сообщил он.

Впервые была осуществлена выброска парашютно-десантной роты на БМД-4М с применением современных средств десантирования. В рамках эксперимента проведено десантирование отдельного медицинского отряда (аэромобильного). Также военнослужащие Воздушно-десантных войск приняли участие в совместном белорусско-российском учении «Славянское братство» и других командно-штабных и тактических учениях с соединениями, дислоцирующимися в Иваново, Пскове, Туле, Новороссийске.

В воинские части и соединения в рамках государственного оборонного заказа в течение года выполнялись плановые поставки новейшего вооружения, военной и специальной техники. За прошедший период в войска поступило более 250 единиц современного бронетанкового вооружения и техники, в том числе боевых машин десанта БМД-4М, бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка». Более 100 единиц различной автомобильной техники, включая специальные бронеавтомобили.

В войска продолжена поставка современных парашютных систем Д-10 и «Арбалет-2». В 2020 году личный состав соединений и воинских частей совершил порядка 170 тыс. прыжков с парашютом.

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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Арбалет-2
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
Проекты
2020-й год
Военные учения
Гособоронзаказ
Медицина
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