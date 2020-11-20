Минобороны досрочно получило еще 18 тысяч комплектов "Ратника"

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех") досрочно поставил в войска в этом году почти 18 тысяч комплектов экипировки "Ратник", говорится в поступившем в РИА Новости сообщении пресс-службы госкорпорации.

"Гособоронзаказ, несмотря на все сложности, связанные с пандемией и введенными ограничениями, выполнен с опережением сроков", - приводятся в сообщении "Ростеха" слова индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхана Оздоева.

Боевая экипировка военнослужащего "Ратник" объединяет около 60 элементов, которые меняются в зависимости от должности военнослужащего и выполняемых задач.

В комплект боевого снаряжения производства ЦНИИточмаш входит 14 элементов: рейдовый рюкзак и патрульный ранец, транспортный жилет с подсумками, универсальное укрытие и зимний маскировочный костюм.

Другие поставщики дополняют комплектацию армейскими часами, пехотной малой лопатой, защитными очками, комплектом защиты коленных и локтевых суставов, комплектом автономных источников тепла, многофункциональным ножом, гарнитурой с активной защитой системы слуха или гарнитурой с активной защитой системы слуха и обеспечением связи, электрическим светосигнальным фонарем, фильтром для очистки воды, стрелковым оружием.

"При этом мы не стоим на месте, наша экипировка регулярно дорабатывается с учетом опыта ее эксплуатации, повышается ее удобство и функциональность", - отметил Оздоев.