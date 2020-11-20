Войти
РИА Новости

Минобороны досрочно получило еще 18 тысяч комплектов "Ратника"

171
0
0
Экипировка для военнослужащих Сухопутных войск "Ратник"
Экипировка для военнослужащих Сухопутных войск "Ратник".
Источник изображения: © Фото : министерство обороны Российской Федерации

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех") досрочно поставил в войска в этом году почти 18 тысяч комплектов экипировки "Ратник", говорится в поступившем в РИА Новости сообщении пресс-службы госкорпорации.

"Гособоронзаказ, несмотря на все сложности, связанные с пандемией и введенными ограничениями, выполнен с опережением сроков", - приводятся в сообщении "Ростеха" слова индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхана Оздоева.

Боевая экипировка военнослужащего "Ратник" объединяет около 60 элементов, которые меняются в зависимости от должности военнослужащего и выполняемых задач.

В комплект боевого снаряжения производства ЦНИИточмаш входит 14 элементов: рейдовый рюкзак и патрульный ранец, транспортный жилет с подсумками, универсальное укрытие и зимний маскировочный костюм.

Другие поставщики дополняют комплектацию армейскими часами, пехотной малой лопатой, защитными очками, комплектом защиты коленных и локтевых суставов, комплектом автономных источников тепла, многофункциональным ножом, гарнитурой с активной защитой системы слуха или гарнитурой с активной защитой системы слуха и обеспечением связи, электрическим светосигнальным фонарем, фильтром для очистки воды, стрелковым оружием.

"При этом мы не стоим на месте, наша экипировка регулярно дорабатывается с учетом опыта ее эксплуатации, повышается ее удобство и функциональность", - отметил Оздоев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
05.11.2015
ЦНИИточмаш: образец нового пистолета для Минобороны скоро будет готов
30.12.2014
О «Ратнике» и не только
06.11.2014
В разработке нового пистолета для российских военных участвуют дизайнеры из автопрома
24.03.2014
Экипировка солдата: в огне не горит, в воде не мокнет
25.04.2013
Эксперты обсудили выработку перспективных технических требований к боевой экипировке военнослужащих
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.11 04:24
  • 11
Defense Express (Украина): фрегаты последней надежды — РФ постепенно теряет статус великой морской державы
  • 20.11 00:32
  • 57
Российским «Стерегущим» предрекли потопление
  • 20.11 00:07
  • 117
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 19.11 23:36
  • 204
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 19.11 23:09
  • 14
Шойгу: Авиацию ДОСААФ необходимо возродить в сжатые сроки
  • 19.11 22:22
  • 122
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 19.11 22:11
  • 10
Появились кадры испытаний американской ракеты SM-3 Block IIA
  • 19.11 22:03
  • 3
В Минобороны рассказали о потенциале комплексов "Искандер"
  • 19.11 20:26
  • 19
Истребитель F-15X пройдет испытания в начале 2021 года
  • 19.11 20:08
  • 3
Зарубежное безумие Росатома
  • 19.11 19:54
  • 3
«Сухой» воздух: Минобороны закупит Су-34 усовершенствованной версии
  • 19.11 19:26
  • 3
На Россию приходится около 3% от общего числа технологических компаний
  • 19.11 19:07
  • 4
Литва покупает «Чёрных ястребов»
  • 19.11 18:56
  • 32
Армянские Су-30СМ оказались совершенно бесполезными в ходе войны за Карабах
  • 19.11 18:11
  • 3
Новый огнемет: чем пугает российская «Тосочка»