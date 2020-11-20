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Washington Examiner (США): союзник по НАТО избавился от советских вертолетов и закупил американской техники на 500 миллионов долларов

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Вертолеты Black Hawk во время учений НАТО в Польше
Вертолеты Black Hawk во время учений НАТО в Польше.
Источник изображения: © flickr.com, 1GNC Mnster

Литва подписала соглашение с США на приобретение четырех вертолетов HC-60 Black Hawk на сумму 243 миллиона долларов. Таким образом ВС Литвы смогут отказаться от использования вертолетов Ми-8 и избавиться от «последнего наследия советской техники».

На своем первом официальном мероприятии, состоявшемся на прошлой неделе, исполняющий обязанности министра обороны [США] Кристофер Миллер (Christopher Miller) не просто приветствовал союзника по НАТО, а помог разрушить один из последних оплотов советской военной техники в Прибалтике.

Как сообщил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис (Raimundas Karoblis), целью его поездки в Вашингтон стало подписание сделки о покупке четырех вертолетов HC-60 Black Hawk на сумму 243 миллиона долларов.

"Это поистине важная веха, - сказал он в интервью в посольстве Литвы. - Это последнее наследие советской эпохи, и это замена последней платформы, последнего оборудования, оставшегося у нас с тех времен".

Вертолеты Ми-8 российского производства недавно использовались в учениях противовоздушной обороны Tobruq Legacy ("Наследие Тобрука") близ авиабазы Шяуляй в Литве совместно с США и десятью другими партнерами по НАТО.

США поддерживают в Литве контингент из примерно 500 военнослужащих из 1-й кавалерийской дивизии армии США на ротационной основе. Сдерживающий фактор против России оказался главной темой беседы Кароблиса с Миллером, четвертым по счету министром обороны США, с которым ему довелось встречаться.

"Присутствие американских войск очень важно для сдерживающего сигнала России, это своего рода умножающий фактор", - сказал он. По словам Кароблиса, в беседе с Миллером он назвал присутствие 5 тысяч американских военнослужащих в Польше "ключом к региональной безопасности".

"Российские силы [в Калининграде и на западе страны] намного больше, чем наши национальные вооруженные силы в странах Прибалтики, а также силы США и стран НАТО", - сказал он.

Союзник России Белоруссия, где правит Александр Лукашенко, тоже раздумывает о постоянном размещении российских войск на своей территории, сказал Кароблис. Этот шаг упрочит российское присутствие на восточном фланге НАТО.

В приветственной речи в пятницу Миллер назвал Литву верным союзником в борьбе со "злокозненным поведением России" в регионе.

"Мы тесно сотрудничаем с Литвой и другими союзниками, чтобы укрепить наше сотрудничество в области безопасности, усилить сдерживание России и укрепить оборону Прибалтики, - сказал Миллер. - Литва продолжает играть активную и важную роль в операциях НАТО, защищая восточный фланг альянса".

В своем первом публичном выступлении о необходимости расходов на оборону на уровне 2 процента от ВВП Миллер похвалил Литву за выполнение цели НАТО.

Литовская закупка - часть пакета, куда входит платформа, обучение, тренажер, ремонтное оборудование и логистика. Кроме того, в пакет входят противотанковые ракеты и ракеты Javelin ("Копье"), которые подходят для недавнего приобретения Литвы - норвежской системы противовоздушной обороны NASAMS.

Кароблис подчеркнул, что его страна ежегодно тратит на оборону 1 миллиард долларов, из которых 500 миллионов долларов идут на покупку оружия американского производства.

"Вне всяких сомнений, Литва - верный союзник Америки в регионе, - заявил Кароблис в своей речи в Пентагоне. - Речь идет не только крайне важном для наших вооруженных сил оборудовании. Что символично, благодаря этому начинанию мы сможем избавиться от последнего наследия советской техники в наших вооруженных силах".


Авраам Махши (Abraham Mahshie)

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