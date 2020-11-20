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Российская газета

Испытания керамической брони для бронетехники завершатся в 2021 году

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Источник изображения: Vitaly V. Kuzmin/vitalykuzmin.net

Танки и бронетранспортеры российской армии могут получить на вооружение керамическую броню. По защитным свойствам бронепластины из синтетической корундовой керамики будут превосходить аналоги из металла, а весят гораздо меньше.

Генеральный директор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков сообщил, что образцы керамической брони проходят заводские испытания. Тестирование планируется завершить в течении 3-4 месяцев.

"Наша разработка обладает такими преимуществами как легкость и большая устойчивость к различным артиллерийским и танковым средствам поражения", - цитирует ТАСС главу холдинга.

Напомним, что бронепластины из корундовой керамики были продемонстрированы на международном форуме "Армия-2020". Изделия созданы на основе оксида алюминия и является лишь частью достаточно сложной композитной брони, где керамика выполняет роль дробящего слоя и более эффективно защищает от бронебойных пуль и снарядов.

Поскольку прочность такой керамики выше прочности стали, при попадании пули в керамическую броню сердечник деформируется на поверхности пластины и легко задерживается вторым слоем защиты, который может быть стальным или полимерным.

Кроме того, корундовая керамика успешно применяется в бронежилетах. К примеру, керамическая бронепанель выдерживает выстрел из снайперской винтовки Драгунова, пуля которой летит со скоростью до 832 метров в секунду.


Николай Грищенко

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