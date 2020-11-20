Испытания парашюта для посадочной платформы миссии "Экзомарс" прошли успешно

Целью проекта является исследование поверхности Марса и поиски потенциальных следов внеземной жизни

ТАСС, 19 ноября. Новая версия парашюта для российской посадочной платформы "Казачок" и марсохода "Розалинд Франклин" миссии "Экзомарс" прошла все полевые испытания, успешно затормозив и опустив тестовую массу на Землю после сброса с высоты в 29 км. Об этом в среду сообщила пресс-служба Европейского космического агентства (ЕКА).

"Посадка на Марс - крайне тяжелая задача, решение которой не допускает возможности совершения каких-либо ошибок. Как показали эти испытания, мы значительно продвинулись вперед в решении этой проблемы, однако пока мы не достигли совершенства", - заявил Француа Спото, один из соруководителей программы "ЭкзоМарс" в ЕКА, чьи слова приводит пресс-служба космического агентства.

"ЭкзоМарс" - совместная программа Европейского космического агентства и Роскосмоса по исследованию Марса, состоящая из двух проектов - зонда "ЭкзоМарс-TGO" и марсохода "Розалинд Франклин". Первый аппарат благополучно прибыл на орбиту Марса в октябре 2016 года и за последующие годы он совершил множество интересных открытий, связанных со свойствами атмосферы этой планеты.

Старт второй половины миссии изначально был запланирован на 2018 год, однако позже запуск европейского марсохода и российской посадочной платформы "Казачок" был перенесен на 2020 и 2022 годы. Их отправку в космос планируется осуществить с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур. Целью проекта является исследование поверхности Марса и поиски потенциальных следов внеземной жизни.

Новый парашют для марсохода

Одной из причин этого переноса было то, что системы посадки "Казачка" и "Розалинд Франклин" не были полностью протестированы из-за всемирной пандемии коронавируса. Необходимость проведения подобных испытаний была связана с тем, что в августе прошлого года макет посадочной платформы и марсохода разбился при испытании первой версии парашютов второй половины "ЭкзоМарса", проходившей на территории шведского ракетного полигона Эсрейндж.

Новая версия парашютов, укрепленных кевларом и оснащенных новой сумкой, должна была пройти испытания в марте 2020 года в США, однако эти тесты не состоялись из-за начала пандемии COVID-19 и были отложены на осень этого года после официального переноса запуска миссии на сентябрь 2022 года.

На прошлой неделе ученым удалось провести эти испытания, подняв макет марсохода и посадочной платформы на высоту в 29 км и сбросив их с борта стратостата. Последующие наблюдения показали, что парашюты успешно раскрылись и помогли тестовой массе мягко опуститься на поверхность тестового полигона, расположенного в штате Орегон.

По словам Спото, ученые проведут еще один тест системы посадки в середине следующего года уже на полигоне Эсрейндж. В этих испытаниях будет использоваться новая версия второго главного парашюта "Экзомарса", а основной парашют пройдет серию мелких модернизаций, которые помогут ученым ликвидировать некоторые небольшие проблемы, зафиксированные в ходе тестов в США.

Эти испытания, как надеются участники проекта, помогут им максимально обезопасить марсоход и посадочную платформу при их входе в крайне разреженную атмосферу Марса и беспроблемно доставить их на поверхность планеты в июне 2023 года.