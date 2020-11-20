«Торнадо» вытесняет «Грады» и «Смерчи»

Сегодня, 19 ноября, в России отмечается День ракетных войск и артиллерии. В честь праздника начальник ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский в интервью газете «Красная Звезда» раскрыл некоторые детали перевооружения ракетной артиллерии.

«Плановое перевооружение реактивных артиллерийских подразделений на современные реактивные системы залпового огня семейства «Торнадо» продолжается. К исходу 2027 года РСЗО крупного калибра «Торнадо-С», обладающая повышенными характеристиками и расширенной номенклатурой реактивных снарядов, практически полностью заменит существующие РСЗО «Смерч» и устаревшие системы «Ураган», а РСЗО среднего калибра «Торнадо-Г», обладающая автоматизированной системой наведения на цель, заменит устаревшие РСЗО «Град»», — рассказал Матвеевский.

РСЗО «Торнадо-С» Источник изображения: politrussia.com

«Торнадо» — новое семейство российских РСЗО, которые должны прийти на смену советским системам «Град» и «Смерч». В частности, система «Торнадо-Г» поступила на вооружение российской армии в 2012 году в качестве замены 122-мм РСЗО «Град» — она также оснащена «умной» АСУНО и может комплектоваться ракетами повышенной дальности (до 100 км).

РСЗО «Торнадо-С» является глубокой модернизацией РСЗО «Смерч». Ключевая особенность новой РСЗО — автоматизированная система управления наведения и огня (АСУНО), которая позволяет одновременно управлять стрельбой дивизиона, автоматически рассчитать данные по цели и навести пакеты направляющих в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Для «Торнадо-С» разработаны неуправляемые реактивные снаряды с максимальной дальностью полёта до 120 км. Кроме того, ведутся разработки корректируемого реактивного снаряда с отделяемой осколочно-фугасной или кассетной головной частью с такой же дальностью полёта.