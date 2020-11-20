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ЦАМТО

В 2020 году в РВСН поступило более 50 ед. автомобильной техники

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РВСН
РВСН.
Источник изображения: Александр Кряжев/РИА Новости

ЦАМТО, 19 ноября. В 2020 г. в воинские части и соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) было спланировано и поступило более 50 ед. автомобильной техники.

Среди них легковые, грузовые автомобили, самосвалы и пассажирские автобусы.

Военная автомобильная техника является основным средством, обеспечивающим подвижность и маневренность войск, а также образцов вооружения и оборудования, смонтированных на колесных шасси.

Помимо приема новой техники, продолжаются работы по перевооружению войск на новые ракетные комплексы, создается новая инфраструктура позиционных районов ракетных полков, позволяющей обеспечить более качественные условия для эксплуатации ракетного вооружения, подготовки дежурных сил, несения личным составом службы (боевого дежурства) и отдыха, сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.

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