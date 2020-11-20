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ЦАМТО

Великобритания создаст национальные силы кибербезопасности

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Кибербезопасность
Кибербезопасность.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

ЦАМТО, 19 ноября. Великобритания создаст национальные силы кибербезопасности, агентство по искусственному интеллекту и новое "космическое командование". Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила канцелярия правительства.

О создании новых спецслужб объявит в четверг в парламенте премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон. Новые структуры создаются по итогам пересмотра эффективности национальных оборонных, разведывательных и международных стратегий и программ, инициированного Джонсоном в начале этого года. Для укрепления обороноспособности страны, в том числе, в области высоких технологий, правительство страны выделит Минобороны дополнительно к уже утвержденному бюджету 16,5 млрд. фунтов стерлингов.

"Все это позволит правительству инвестировать в прорывные технологии и сделать Британию глобальным лидером в киберпространстве и космосе... Премьер-министр объявит о создании нового агентства, которое будет заниматься искусственным интеллектом, создании национальных кибер-сил для защиты наших граждан, а также о создании нового "космического командования", которое сможет запустить нашу первую ракету в 2022 году", – говорится в заявлении канцелярии правительства.

Все это, а также увеличение оборонных расходов необходимо, по заявлению властей, для успешного противостояния противнику, использующему современные вооружение и методы атак, передает "РИА Новости".

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