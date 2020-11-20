Boeing завершает поставку ВВС Саудовской Аравии истребителей F-15SA "Страйк Игл"

Совершивший промежуточную посадку на британской авиабазе Лейкенхет следующий в Саудовскую Аравию изготовленный для ВВС Саудовской Аравии истребитель Boeing F-15SA Eagle (номер ВВС США 12-1006, серийный номер SA6), 10.12.2016.

ЦАМТО, 19 ноября. Компания Boeing завершает передачу Королевству Саудовская Аравия многофункциональных истребителей F-15SA "Страйк Игл" в рамках контракта от 2011 года на поставку 84 машин данного типа.

Как сообщает Scramble Magazine, последние четыре самолета RETRO71/72/73/74 с серийными номерами 12-1001, 12-1009, 12-1083 и 12-1048 покинули международный аэропорт "Сейнт Луис Ламберт" (шт.Миссури) 17 ноября и приземлились на авиабазе "Лейкенхит" (Великобритания). Ожидается, что они продолжат перелет к месту назначения на авиабазу "Дахран" (Саудовская Аравия) 19 ноября.

Саудовская Аравия заказала в общей сложности 84 новых истребителя F-15SA компании Boeing. Пакетный договор на сумму 29 млрд. долл. также включал модернизацию имеющихся 68 F-15S до уровня F-15SA. Поставки новых самолетов начались в первом квартале 2017 года.

Истребители с серийными номерами 12-1002 и 12-1003, как утверждается, все еще остаются в США для доработки и тестирования и в ближайшей перспективе также будут отправлены в Саудовскую Аравию.