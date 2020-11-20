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ЦАМТО

Новейшие комплексы связи поступили в объединение ВВО, дислоцированное в Республике Бурятия

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Радиорелейная станция Р-419Л1
Подвижная цифровая радиорелейная станция Р-419Л1.
Источник изображения: www.relero.ru

ЦАМТО, 19 ноября. В соединение управления Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, на вооружение поступила новейшая автомобильная КВ и УКВ радиостанция средней мощности "Артек".

Всего с начала текущего года в подразделения и воинские части связи общевойскового объединения ВВО поступило более 7 ед. современной наземной техники связи, в частности, современный пункт управления на базе бронеавтомобиля "Тигр-М", новейшие станции спутниковой связи Р-419Л1 и "Артек".

Поступление новых комплексов и систем связи позволит в полевых условиях быстро развернуть цифровые радиорелейные линии связи и сети широкополосного беспроводного доступа, способные функционировать, как в обычных условиях, так и в сложной помеховой обстановке и обеспечивать надежной и качественной связью должностных лиц органов управления различного уровня.

Новые комплексы и средства связи обеспечат построение защищенных линий и сетей связи для передачи цифровой информации, а на тактическом уровне – создание защищенных беспроводных цифровых сетей передачи данных.

Радиостанция "Артек" предназначена для обеспечения радиосвязи в режимах коротких и ультракоротких волновых диапазонах, с противодействием наземным и воздушным комплексам радиоэлектронной борьбы.

Пункт управления на базе бронеавтомобиля "Тигр-М" предназначена для обеспечения работы командования округа всеми современными услугами связи. Новейшая техническая начинка данной машины позволяет обеспечить командный состав защищенной и открытой телефонной связью, организовать видеоконференцию и электронную переписку в движении. При этом акцент сделан на высокую мобильность и защищенность комплекса.

Радиорелейная станция Р-419Л1 представляет современное поколение аппаратуры цифровой связи, которая позволяет создать цифровой канал передачи данных на участке от стационарного узла связи до полевого узла связи на расстоянии около 40 км, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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Продукция
Тигр-М
Компании
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