Начальник ракетных войск и артиллерии РФ оценил потенциал "Искандера"

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" - уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире. Он может использовать как аэробаллистические, так и крылатые ракеты. Хотя модернизационный потенциал системы не использован еще и наполовину, ВПК уже ведет работу над комплексом следующего поколения.

Обо всем этом накануне Дня ракетных войск и артиллерии рассказал "РГ" начальник этого рода войск генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

- "Искандер-М" еще достаточно долгое время будет соответствовать современным требованием. Это оружие останется основным в ракетных войсках и артиллерии как минимум до 2030 года, - отметил генерал.

Он добавил, что модернизационный потенциал комплекса реализован менее, чем на половину. Тем не менее уже имеется достаточный научный задел для создания тактической ракетной системы следующего поколения.

Антон Валагин