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Российская газета

Украинские "Грады" могут вооружить термобарическими снарядами

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Источник изображения: РИА Новости

Системы "Град" или "Смерч" возможно оснастить термобарическими боеприпасами: для этого нужно лишь изменить боевую часть. Об этом в интервью Defence Express рассказал технический директор украинской научно-производственной фирмы "Адрон" Сергей Туренко.

Для нужд украинской армии предприятие разработало два вида термобарических гранат. Первая - РГТ-27С2 - гарантирует полное уничтожение в пространстве объемом 16 кубических метров. Она наиболее эффективна в замкнутых помещениях.

Вторая - РГТ-27С - разрабатывалась для использования в гористой местности: она не катится, как обычные гранаты, и имеет прямоугольную форму. Ее легче использовать для растяжек. Оба вида уже взяты на вооружение.

По словам Сергея Туренко, в перспективе возможно создание термобарических боеприпасов для всех видов вооружения украинской армии. Это не только РСЗО "Град" и "Смерч", но и гранатометы. Разница в цене между обычной гранатой и термобарической, по оценкам технического директора, составляет порядка 30 процентов.


Майя Бирюкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Град РСЗО
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