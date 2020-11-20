Академия Ростеха провела обучение по управлению командами для федерального кадрового резерва ОПК

ЦАМТО, 19 ноября. Обучение прошли 55 человек из руководящего состава пяти госкорпораций – Ростеха, Росатома, Роскосмоса, ОСК, концерна "Алмаз-Антей" – и Фонда перспективных исследований (ФПИ).

"Управление командами" стал 4-м из 5-ти модулей программы развития федерального кадрового резерва руководящего состава ОПК.

Программа модуля направлена на повышение квалификации сотрудников в области управления человеческим капиталом и командами. Руководители разобрали роль и задачи первого лица в компании и познакомились с моделью поведенческих профилей DISC. Сессии провел основатель и генеральный директор кадрово-консалтинговой компании "Support Partners" Константин Борисов, а экспертом выступила заместитель управляющего директора по работе с персоналом РСК "МиГ" Елена Корбут. Кроме того, в третий день модуля участники продолжили работу над проектами, которые были представлены на предзащите перед приглашенными экспертами из организаций-заказчиков проектов.

"Обучение руководящего состава имеет свои особенности: эта аудитория уже знакома со многими инструментами и кейсами рынка, у них высокие требования к материалам обучения и уровню экспертов, – отметила руководитель направления обучения и развития высшего менеджмента Маргарита Марушина, – Поэтому мы приглашаем вести сессии профессионалов с подтвержденными высокими достижениями, а также уделяем внимание практике, даем возможность руководителям взаимодействовать между собой, обмениваться опытом и знаниями".

Участники отметили, что модуль "Управление командами" был одним из самых актуальных и практически применимых в программе, при этом многие инструменты, о которых рассказали эксперты, стали для них полезными открытиями, а работа в группах позволила руководителям обменяться ценными идеями, которые они планируют применить на практике в ближайшее время.

"Управление командами" – один из модулей программы, разработанной Академиями Ростеха, Росатома и Роскосмоса для федерального кадрового резерва ОПК. Программа разработана по инициативе коллегии Военно-промышленной комиссии РФ. В процессе обучения участники развивают такие компетенции, как стратегический менеджмент, маркетинг, управление проектами, экономические дисциплины, управление персоналом и др. Два модуля, в том числе "Управление программами и портфелями проектов", проводит Академия Ростеха, которая также курирует проектную работу групп на модулях и в межмодульный период, сообщает пресс-служба Академия Ростеха.