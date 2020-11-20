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ЦАМТО

ВМС Индии получили 9-й самолет БПА P-8I "Нептун"

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Источник изображения: Фото: Boeing

ЦАМТО, 19 ноября. По информации индийских СМИ, командование ВМС Индии получило новый самолет БПА P-8I "Нептун" (индийская версия американского P-8A "Посейдон") в рамках подписанного с компанией Boeing в 2016 году контракта.

Самолет приземлился на базе "Ханза" ВМС Индии рано утром 18 ноября. Он является 9-м P-8I, поставленным компанией Boeing. Первоначально поставка самолета была запланирована на июль 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 сроки были изменены. Еще три P-8I планируется принять в 2021 году.

Как сообщал ЦАМТО, базовый контракт стоимостью около 2,1 млрд. долл., предусматривающий поставку восьми самолетов P-8I "Нептун" (индийское обозначение американского P-8A "Посейдон") и вспомогательного оборудования, правительство Индии подписало в январе 2009 года. Индия стала первым зарубежным заказчиком P-8A. К настоящему времени все 8 самолетов первой партии поставлены, базируются на авиабазе "Раджали" (Араконам, шт.Тамил-Наду) и применяются с 2013 года. На текущий момент общий налет индийских P-8I превысил 25 тыс. летных часов.

В июле 2016 года был подписан новый контракт стоимостью 1,1 млрд. долл., предусматривающий поставку четырех дополнительных самолетов P-8I "Нептун".

Кроме того, в настоящее время ведутся переговоры о закупке в рамках программы "Иностранные военные продажи" 6 дополнительных P-8I общей стоимостью около 1,8 млрд. долл. В случае одобрения сделки Конгрессом стороны подпишут "письмо с предложением и принятием предложения". Контракт должен быть заключен к началу следующего года.

По информации Boeing, в настоящее время компания завершает строительство Центра поддержки обучения и обработки данных на базе "Раджали" (Аракконам, шт.Тамилнад) и вспомогательного центра в Военно-морском институте авиационных технологий (Кочи) в рамках подписанного в 2019 году контракта на обучение и поддержку. Подготовка в этих центрах позволит экипажам ВМС повышать навыки выполнения полетов в более короткие сроки, сократить время обучения на борту самолета, что приведет к повышению готовности парка P-8I "Нептун" к выполнению задач по предназначению.

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Страны
Индия
США
Продукция
P-8 Poseidon
Компании
Boeing
Проекты
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