Последний коридор

В Карабахе открыли стратегически важную трассу

Блокпост российских миротворцев Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Карабахская «дорога жизни» — знаменитый Лачинский коридор — вновь доступна для местного населения. В начале недели российские военные восстановили движение по этой важнейшей трассе, связывающей армянский Горис и Степанакерт — столицу непризнанной республики. Азербайджанские войска отошли — по условиям трехсторонних соглашений. За безопасность здесь отвечают миротворцы. О том, что происходит в районе, где еще недавно велись жестокие бои, — репортаж РИА Новости.

Перекресток трех дорог

Дорога из Степанакерта резко уходит вверх и вливается в крутой серпантин, ведущий все выше и выше — в сторону Шуши. Самого города с трассы не разглядеть — видны лишь крыши домов с развевающимися над ними азербайджанскими флагами.

Российский миротворец на лачинской дороге в Нагорном Карабахе Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Этот стратегически важный населенный пункт — отсюда столицу Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха) можно обстреливать прямой наводкой — перешел под полный контроль Азербайджана 9 ноября, за сутки до окончания войны. Шуши нависает над самым началом трассы Степанакерт — Горис, которая с 25 ноября останется единственной ниткой, соединяющей Армению с Арцахом. Северная дорога через Кельбаджарский район полностью перейдет под контроль Азербайджана.

Лачинская трасса упирается в российский блокпост. Миротворцы заняли позиции на перекрестке трех дорог: сзади — арцахский Степанакерт, налево — азербайджанский Шуши, прямо — армянский Горис. Как на ладони вся суть миротворческой операции: встать стеной между конфликтующими сторонами, остановить кровопролитие.

Блокпост российских миротворцев на лачинской трассе Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Основная задача российских военных на этом и других постах Лачинского коридора — обеспечивать безопасность проезда гражданских лиц в обе стороны и следить за соблюдением режима прекращения огня. Алгоритм прост: когда подъезжает машина, старший выходит ее встречать. Просит пассажиров выйти, изучает документы и багаж.

Российские миротворцы на блокпосту под Шуши Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Ввозить в Степанакерт или вывозить оттуда оружие и боеприпасы строго запрещено. Сразу вспоминается Украина: с началом гражданской войны тонны оружия расползлись из горящего Донбасса по всей стране.

Следы войны

Блокпост расположен в очень живописном месте. Смотришь на горные вершины — дух захватывает. Опускаешь глаза — становится страшно. Чего тут только нет: пробитые осколками каски, пустые патронные цинки, автоматные рожки, бронежилеты, пустые одноразовые гранатометы, фляжки, саперные лопатки, поддоны от снарядов.

Остатки дорожных указателей на блокпосту российских миротворцев под Шуши Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Блокпост российских миротворцев под Шуши на выезде из Степанакерта Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Часто встречаются окровавленные обрывки камуфляжной формы — и пятнистой азербайджанской, и «пиксельной» армянской. Довершает картину хвостовик от чего-то крупнокалиберного (вероятно, реактивного снаряда «Смерч»), торчащий прямо из асфальта.

Боеприпасы на дороге около блокпоста российских миротворцев Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

— Когда только прибыли сюда, было много подбитой техники, оружия, лежали тела погибших, — рассказывает замкомроты по военно-политической работе Николай Лобанов. — Сейчас почти все расчистили, неразорвавшиеся «сюрпризы» обезвредили. Но вы все равно на обочину лучше не выходите.

На каждом из трех направлений — окопанные российские БТР-82А с расчехленными стволами автоматических пушек 2А42. Буквально в десятке метров от них — азербайджанские позиции.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

За Лачинский коридор шли жестокие бои. После них вся дорога была наглухо забита сгоревшей и взорванной техникой — не проехать. Расчищали российские миротворцы.

Цепь блокпостов

— С сегодняшнего дня гражданские могут свободно передвигаться в обе стороны, — объясняет заместитель командующего российским миротворческим контингентом полковник Алексей Полюхович. — Мы обеспечиваем безопасность движения по всему Лачинскому коридору, вдоль которого выставлена цепь миротворческих постов. Постоянно курсируют машины военной полиции — следят за порядком. Обстановку на трассе мониторят и переброшенные из России беспилотники.

Заместитель командующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе полковник Алексей Полюхович Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Рассказ офицера прерывает телефонный звонок. «Соскучился», — улыбается он и берет трубку. Это позвонил сын с соседнего наблюдательного поста. Замкомандующего — потомственный военный. Старший сын уже в офицерском звании, младший пока учится в военном университете, дочь — член «Юнармии», жена также связала свою жизнь со службой в Вооруженных силах.

Случайных людей в российском миротворческом контингенте нет. Все до единого — контрактники, мотивированные профессионалы, многие из военных династий. Подавляющее большинство — со знанием иностранных языков. Вооружены и экипированы по последнему слову техники: автоматы АК-12, современные радиостанции, легкие, но прочные бронежилеты, новая форма.

По словам офицеров, быт постепенно налаживается. Из России доставляют мобильные жилые дома. На всех наблюдательных постах уже есть электричество, водоснабжение. Договор о миротворцах в Карабахе подписали на пять лет. Со временем служить здесь будет не только престижно, но и вполне комфортно.

Последняя нитка

Едем дальше. Через несколько километров трасса упирается в еще один российский блокпост — рядом с поворотом на вторую дорогу, ведущую в Шуши. Азербайджанские военные ее перекрыли, сколотив временный забор из листов шифера, досок и сетки-рабицы. За заграждением припаркован армейский грузовик с надписью на кузове. Первое слово — «Пашинян», второе разобрать сложно. Но очевидно, что не «молодец».

Надпись при въезде в город Шуши Источник изображения: © РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк

Азербайджанцы тоже развернули здесь временный блокпост, но скоро уйдут — по трехсторонним соглашениям Баку должен отвести войска от дороги на пять километров. С оружием на лачинской трассе останутся только российские миротворцы.

На блокпосту российских миротворцев под Шуши на выезде из Степанакерта Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

«Службу несем сменами, по четыре часа, — рассказывает командир отделения сержант Евгений Байков. — С трудностями пока не сталкивались. Нас в бригаде специально готовили к такого рода операциям. Миротворцы должны уметь находить общий язык со всеми. И местные это знают. Беженцы уже возвращаются в Степанакерт. Проезжая мимо, машут нам руками и благодарят».

Российские миротворцы на блокпосту под Шуши на выезде из Степанакерта Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

В нескольких километрах дальше в сторону Гориса — у Лисагора — военные оборудовали полноценные оборонительные позиции. На краю ущелья — стрелковые ячейки и окопы полного профиля. Прикрывающие дорогу бронетранспортеры — в капонирах, усиленных бетонными плитами. Открывать огонь миротворцам категорически запрещено. Только в ответ для самообороны.

Военная техника на блокпосту российских миротворцев на лачинской дороге в Нагорном Карабахе Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Фактически Нагорный Карабах превратился в анклав внутри Азербайджана, и российские военные охраняют единственную ниточку, связывающую его с «большой землей».

Порвется она или нет, покажет дальнейшее развитие ситуации в регионе — как отметил президент России Владимир Путин, окончательный статус Карабаха еще не урегулирован.