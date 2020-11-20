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Интерфакс-АВН

Австралия намерена привлечь к ответственности своих военных за убийства безоружных афганцев

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Люди отражаются в луже крови, Кабул, Афганистан
Люди отражаются в луже крови, Кабул, Афганистан.
Источник изображения: © AP Photo, Rahmat Gul

Вашингтон. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Австралия заявила в четверг, что 19 нынешних и бывших солдат будут переданы для потенциального уголовного преследования за предполагаемое убийство 39 афганских жителей, большинство из которых были захвачены в плен безоружными.

Проводимое расследование касается поведения сотрудников спецназа в Афганистане в период с 2005 по 2016 год.

Австралийский генерал Ангус Кэмпбелл заявил, что существует достоверная информация о том, что все эти убийства было свершены "не на полях сражений".

"Это свидетельствует о самых серьезных нарушениях военного поведения и профессиональных ценностей", - сказал Кэмпбелл журналистам в Канберре.

По его словам, "незаконные убийства гражданских лиц и заключенных никогда не являлись приемлемым".

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Афганистан
США
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