The National Interest (США): американский спецназ провел совместные учения с ВС Швеции на фоне усиления агрессии России

Американские и шведские бойцы спецназа вместе тренируются, чтобы противостоять предполагаемой российской угрозе. Обе страны спешат показать, что их сотрудничество становится все теснее, рассказывает американский портал The National Interest.

Обе страны давно поддерживают военные партнерские отношения с целью противодействия России

Швеция никогда не была членом Организации Североатлантического договора (НАТО), но вот уже более 25 лет эта скандинавская страна тесно сотрудничает с США и их союзниками с целью поддержания боеготовности в Европе. Сотрудничество началось в 1994 году с присоединения Швеции к участникам программы "Партнерство во имя мира", и после саммита НАТО в Уэльсе в 2014 году Швеция все активнее сотрудничает с НАТО на фоне усиления агрессии России в Балтийском регионе.

Наиболее наглядным это сотрудничество было в начале этого месяца, когда Командование специальных операций ВС США в Европе (SPCEUR) принимало участие в совместных учениях со шведскими вооруженными силами и подразделениями резервистов (ополчения). В этих учениях участвовали силы специального назначения обеих стран-партнеров, кроме того, в них были задействованы формирования сухопутных, воздушных и морских сил с целью повышения оперативной совместимости и взаимодействия для проведения совместных мероприятий в будущем.

Как сообщила ежедневная газета Минобороны США "Старз энд Страйпс" (Stars & Stripes), среди участников учений были морской спецназ США ("Морские котики"), Силы специального назначения армии США ("Зеленые береты"), а также дивизионы катеров специального назначения. В учениях были задействованы американские конвертопланы CV22-B "Оспрей" (CV22-B Osprey), самолеты MC-130J "Коммандо-II" (MC-130J Commando II), многоцелевые ударные истребители F-15E "Страйк Игл" (F-15E Strike Eagle), сверхлегкие армейские вездеходы MRZR-D "Поларис" (Polaris MRZR-D), боевой катер среднего класса "Комбатант Крафт Медиум" (Combatant Craft Medium). Со стороны ВС Швеции в учениях был задействован корабль поддержки "Троссо" (HSwMS Trossö), шведский многоцелевой истребитель "Сааб JAS-39 Грипен" (Saab JAS-39 Gripen), многоцелевые корветы класса "Висбю" (Visby), быстроходный военный катер 90, жесткокорпусные надувные лодки и военно-транспортный самолет "Геркулес" (C-130H Hercules).

Целью учений было дальнейшее повышение возможностей сил специального назначения Швеции и США в составе обычных ВС по развертыванию войск и реагированию на кризис в этой зоне ответственности.

В учениях также был задействован ракетный эсминец ВМС США USS "Росс" (Ross) DDG-72 типа "Арли Берк" (Arleigh Burke), а участвовавшие в учениях самолеты принадлежат 48-му истребительному крылу ВВС США и 100-му заправочному крылу, размещенным в Великобритании. Это был второй случай задействования эсминца класса "Арли Берк" ВМФ США в Балтийском море в этом году. Военный корабль оснащен пусковыми установками с ракетами "Томагавк" (Tomahawk) и "Гарпун" (Harpoon).

"Для войск США огромной честью является то, что наши шведские партнеры по Командованию специальными операциями пригласили нас, чтобы мы организовали и провели вместе с ними учения здесь, в Швеции, - сказал заместитель командующего Объединенного командования специальных операций (JSOTF) подполковник Хьюстон Ходжкинсон (Houston Hodgkinson). - Наши партнеры являются высококвалифицированными профессиональными спецназовцами, и мы с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества во всем Балтийском регионе".

Двусторонние учения с участием этой скандинавской страны были лишь очередным броском, предпринятым Командованием специальных операций в Европейской зоне (SOCEUR) в Балтийский регион, где прибрежные страны, включая партнеров по НАТО, обеспокоены агрессией России.

"Эти учения дают возможность совместно с партнерами из спецназа, а также обычными силами США и Швеции отрабатывать все боевые функции с использованием всех боевых средств и во всех областях, - сказал руководитель учений из Объединенного командования специальных операций полковник Нэйтан Овендофф (Nathan Owendoff). - Это позволяет нам отрабатывать действия и учиться, как мы будем воевать, а также демонстрирует надежность и потенциал наших объединенных сил. Дополнительным преимуществом является особая ценность повышения доверия и укрепления отношений между представителями командования, руководителями подразделений и силами специального назначения на разных уровнях".

Вооруженные силы Швеции для укрепления своего оборонного потенциала в различных областях регулярно проводят совместно с партнерами учения, соответствующие всем требованиям. Эти недавние учения позволили объединить возможности сил специального назначения обеих стран-партнеров с задачами обычных войск для повышения уровня выполнения совместных общевойсковых программ.

"Объединенный потенциал сил специального назначения Швеции и США позволяет обычным войскам защищать регион. Мы по-прежнему привержены принципам обеспечения безопасности в районе Балтийского моря на основе сотрудничества", - добавил руководитель учений из Командования специальных операций Швеции (SWESOCOM).

Питер Сучиу (Peter Suciu)