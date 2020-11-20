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Известия.ru

Российский экипаж МКС не выполнил главную задачу в открытом космосе

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Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков не смогли выполнить основную задачу выхода в открытый космос с борта МКС. Они сняли старую панель системы терморегулирования блока «Заря», но не смогли открыть люк, где лежала новая панель, и вернули старую деталь на место. Экипаж МКС должен был провести работы в рамках подготовки станции к стыковке с новым российским модулем «Наука». Следующий выход в открытый космос запланирован на февраль.

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков не смогли выполнить основную задачу выхода в открытый космос с борта МКС. Они сняли старую панель системы терморегулирования блока «Заря», но не смогли открыть люк, где лежала новая панель, и вернули старую деталь на место. Экипаж МКС должен был провести работы в рамках подготовки станции к стыковке с новым российским модулем «Наука». Следующий выход в открытый космос запланирован на февраль.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
МКС
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