Российский экипаж МКС не выполнил главную задачу в открытом космосе

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков не смогли выполнить основную задачу выхода в открытый космос с борта МКС. Они сняли старую панель системы терморегулирования блока «Заря», но не смогли открыть люк, где лежала новая панель, и вернули старую деталь на место. Экипаж МКС должен был провести работы в рамках подготовки станции к стыковке с новым российским модулем «Наука». Следующий выход в открытый космос запланирован на февраль.

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков не смогли выполнить основную задачу выхода в открытый космос с борта МКС. Они сняли старую панель системы терморегулирования блока «Заря», но не смогли открыть люк, где лежала новая панель, и вернули старую деталь на место. Экипаж МКС должен был провести работы в рамках подготовки станции к стыковке с новым российским модулем «Наука». Следующий выход в открытый космос запланирован на февраль.