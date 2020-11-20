Космонавты РФ в 2021 году установят рекорд по числу выходов с борта МКС

Предварительная программа Международной космической станции (МКС), разработанная РКК «Энергия» (предприятие «Роскосмоса»), предполагает, что в 2021 году российские космонавты семь раз выйдут в открытый космос, таким образом установив рекорд. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщает «РИА Новости».

Предыдущий рекорд по числу российских выходов с МКС приходится на 2013 год: тогда их было шесть. А всего с 2001 по 2020 год на МКС было осуществлено 55 российских выходов.

В 2021 году они запланированы один в марте, два в июне, два в июле-августе, один в сентябре и один в декабре.

Такое большое число выходов обусловлено включением в состав МКС двух новых модулей — многоцелевого лабораторного «Наука» и узлового «Причал», запуски которых намечаются в апреле и сентябре 2021 года.

Ранее сообщалось, что в марте выход совершат космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а выходы с июня по август — Олег Новицкий и Петр Дубров.

18 ноября российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, работающие на МКС, вышли в открытый космос. Для обоих космонавтов это был первый выход в космос в карьере и 55-й по российской программе работ за пределами МКС. Ранее в среду «Роскосмос» сообщил, что астронавты выйдут в открытый космос из стыковочного отсека модуля «Поиск» через люк, который был запечатан около 11 лет назад.

Предыдущий российский выход состоялся в мае 2019 года. Его совершили россияне Олег Кононенко и Алексей Овчинин. Затем они вернулись на МКС.