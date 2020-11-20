Помпео обещал ужесточение санкций против Ирана

МИД Ирана: политика давления на Иран потерпела крах

Вашингтон. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео заявил о намерениях Вашингтона и впредь ужесточать санкционный режим против Ирана.

"Кампания максимального давления работает, санкции будут продолжаться", - говорится в распространенном госдепом США заявлении Помпео.

Он подчеркнул: "Эти санкции являются важнейшим инструментом национальной безопасности региона и защиты жизни американцев".

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в ответ заявил, что попытка давления на Иран с помощью санкций провалилась.

"Разочарование госсекретаря Помпео вполне понятно. Его политика "максимального давления" достигла максимального провала...", - написал дипломат в твиттере