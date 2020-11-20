В России рассказали о разработке уникальной керамической брони для бронетехники. Об этом заявил генеральный директор холдинга «Технодинамика», входящего в структуру корпорации «Ростех», Игорь Насенков, передает ТАСС.

По его словам, сейчас осуществляются заводские испытания новой брони, которые будут закончены в ближайшие 3-4 месяца. Он подчеркнул, что керамические пластины, которые будут использоваться для защиты бронетанковой техники, обладают такими преимуществами, как легкость и большая устойчивость к различным артиллерийским и танковым средствам поражения.

Ранее исследователи из университета Дарема в Великобритании и немецкого института Фраунгофера создали материал «Протей», который невозможно разрезать. При попытке распилить «неразрезаемый» материал он испускает волны, разрушающие лезвия пил или ножей. Особенности такого материала объясняются его внутренней структурой. Он состоит из керамических сфер, которые находятся внутри структуры из сот алюминия.